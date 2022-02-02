Polis eşkal belirledi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Beylerbeyi bölgesinde önceki akşam evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 67 yaşındaki Mehmet Akacan’ın tedavisi sürüyor.

Açılan 5 el ateş sonucu sol ayağından yaralanan Akacan’ın kemiklerinde parçalı kırık oluştuğu öğrenilirken, polis saldırganları arıyor.

Polisin çevre güvenlik kamerası görüntülerini incelediği; eşkâl tespiti yaptığı ve belirlenen şahısları yakalamak için geniş çaplı soruşturma yürüttüğü belirtilirken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Polis Genel Müdürü Soyalan’la görüşerek, Akacan’ın uğradığı silahlı saldırıyla ilgili bilgi aldı.

Bu arada Başavcılık, babası silahlı saldırıya uğradıktan sonra sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Bulut Akacan’ın iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık Akacan’ın kendi iradesiyle davadan vazgeçtiğini bildirdi.

Soruşturma sürüyor

Beylerbeyi’nde önceki akşam saat 18.00 sıralarında evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Akacan’ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Akacan’ın sol ayağındaki kemiklerde çoklu kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis çevre güvenlik kameraları ve mobesse görüntülerini inceledi. Polisin yaptığı incelemeler sonucu eşkâl belirlediği bilgisi elde edildi.

Polisin tespit ettiği şahıslar aradığı öğrenilirken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı kabul etti. Tatar, Mehmet Akacan’ın uğradığı silahlı saldırı ve yürütülen soruşturmayla ilgili bilgi aldı.

Başsavcılık açıklama yaptı

Bu arada Başavcılık, babası silahlı saldırıya uğradıktan sonra sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Bulut Akacan’ın iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık, Akacan’ın şikâyetinden vazgeçmiş olmasının tamamen kendi iradesi ile gerçekleştiğini belirtti.

Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, “Bulut Akacan, Başsavcı’nın makamına çağrılmadığı gibi, herhangi bir yer veya zamanda Başsavcılık tarafından şikayetini geri çekmesi hususunda da zorlanmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ilgili süreç şu şekilde aktarıldı:

“Bulut Akacan’ın avukatı KKTC Başsavcılığına 27.05.2020 tarihli dilekçe ile müvekkili Bulut Akacan’ın müşteki konumunda bulunduğu mesele ile ilgili olarak sanık konumunda olan, Serhat Ulucan, Melik Fırat Ulucan ve Levent Ulucan aleyhine Girne Kaza Mahkemesi’nde ikame edilen 8670/2019 sayılı davaya ilişkin olarak sanıklar aleyhindeki şikayetini geri çektiğini ve aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını beyan etmiştir. Bu dilekçe ekinde ise Bulut Akacan tarafından 24.02.2020 tarihinde imza edilen ve bu kişiler aleyhindeki şikayetin geri çekildiğini beyan eden tasdikli Beyanname yer almıştır. Ayrıca 25.06.2020 tarihinde Girne Kaza Mahkemesi’nde başka bir dava dolayısıyla sanık olarak hazır bulunan Bulut Akacan, avukatının da hazır bulunduğu bir esnada kendi talebine uygun olarak bir ek ifade verip bu kişiler aleyhine şikayeti olmadığını, ilgili davanın geri çekilmesi hususunda hiç kimseden bir şikayeti veya itirazı olmadığını beyan etmiştir.”

Akacan’ın iddiaları

Babası Mehmet Akacan’ın Beylerbeyi’ndeki ikametgâhında silahlı saldırıya uğramasının ardından Bulut Akacan Facebook’tan canlı yayın yaparak, bazı iddialarda bulunmuştu. Akacan şunları öne sürmüştü:

“Bizden bir milyon pound istediler. Vermezseniz sizi vuracağız dediler. Ses kayıtları var. Bu ses kayıtlarını biz polise verdik. Elçilikte görüşme yaptık. Ben cezaevindeyken başsavcılığa baskı yaptılar. Başsavcılık beni çağırdı ve bana dedi ki, 'bu davanı geri çekeceksin, davanı geri çekersen biz de sana darp davasında yardımcı olacağız. O davayı da geri çektirttiler bize zorla. Polisten koruma tayin etmek istedik. Polis bize koruma tayin etmedi."

“Büyükelçi, onları polise şikayet ettiğim için hata yaptığımı, onlara kumpas kurduğumu söyledi. Kendisi bu konuyla ilgileneceğini belirtmişti. Büyüklerimiz isterse verelim biz bu parayı... Biz eşkıya değiliz, bu yüzden devlete sığınıyoruz. Büyükelçi bile böyle konuşabiliyorsa yapacak bir şeyimiz yok”