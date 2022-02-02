Corona yine can aldı

İhmal ve kötü yaşam şartlarıyla gündeme gelen ve önceki gün tahliye edilen Sınırüstü Yaşlı Bakım Evi sakinlerinden 61 yaşındaki Hasan Ökten Coronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Acil durum Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sınırüstü Yaşlı Bakım Evi’nde test sonucu pozitif çıkan diğer 16 kişinin ise hastanede karantinada olduğu belirtildi.

Temaslı olan 14 yaşlının ise özel bir yurtta karantinada olduğu bilgisi elde edildi.

Ökten’in yanı sıra 56 yaşındaki Metin Karabela da Coronavirüs nedeniyle hayata veda etti. Yoğun Bakımda tedavi gören Karabela’nın akciğer kanseri hastası olduğu belirtildi.

601 yeni vaka

Coronavirüs kaynaklı 2 can kaybının yaşandığı Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 601 pozitif vaka tespit edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, 13 bin 923 testle, 601 Covid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre; Covid-19 nedeniyle 2 kişi de vefat etti. Böylece bugüne kadar ülkede Covid-19 nedeniyle kaybedilen toplam hasta sayısı 174’e yükseldi.

Dün tespit edilen vakaların 248’i Lefkoşa, 113’ü Girne, 141’i Gazimağusa, 36’sı Güzelyurt, 42’si İskele, 21’i Lefke bölgesinden.

Şimdiye kadar yapılan toplam test sayısı 5 milyon 401 bin 142’ye, toplam vaka sayısı 55 bin 914’e yükseldi.

Şu anda toplam 5 bin 318 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor. Pandemi Merkezinde 63, merkezi karantinada 5 bin 244 hasta bulunuyor. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 11.

Dün ayrıca, 438 Covid-19 hastası taburcu edildi. Böylece ülkede şimdiye kadar Covid-19 tedavisi görerek taburcu olan kişi sayısı 50 bin 424’e çıktı.

Ülke genelinde dün bin 540 aşı yapıldı ve son 24 saatte toplam 430 bileklik takıldı, 459 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 3 bin 722, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 120 bin 826 olarak açıklandı.