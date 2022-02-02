‘Barikat’ operasyonu

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Girne’de önceki gün gerçekleştirilen Barikat operasyonunda 190 gram hintkeneviri ve bir gram kokain madde ele geçirildi; suçla bağlantılı 10 kişi tutuklandı. Tümü yabancı uyruklu 10 zanlının güneyden uyuşturucu ithal edip, kuzeyde sattıkları ortaya çıktı.

Operasyonda tutuklanan Ammar Al Haj Ali, Izzat Albarmawi, Mohammad Sami Mustafa Alguzo, Imad Al Johmani, Mohammad Ahmad Mah’d Hasanat, Mahdi sa’ed Ali Khasawneh, Fadı Jamal Mohammad Ammous, Mo’ath Yousef Kayed Tahat, Mohammad Ammous ve Khaled Basım Naım Al Tarıfi dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 31 Ocak 2022 tarihinde saat 19.30 sıralarında Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda Ledra Place Kara Kapısı’ndan güneyden kuzeye geçiş yapan Ammar Al Haj Ali ile onu BMW marka araçla almaya gelen Izzat Albarmawi ve Mohammad Sami Mustafa Alguzo’nun gözaltına alındığını söyledi.

Polis, Ammar Al Haj Ali’nin üzerinde yapılan aramada bir gram kokain ve 170 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, Izzat Albarmawi ve Mohammad Sami Mustafa Alguzo’nun kullanımındaki araçta ise 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını ve üç zanlının da tutuklandığını ifade etti.

Polis, Izzat Albarmawi ve Mohammad Sami Mustafa Alguzo’nun Girne’de bulunan evine gidildiğini; bu esnada zanlıların ev arkadaşı Imad Al Johmani’nin ekipleri fark edince 4 gram uyuşturucu maddeyi ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas teraziyi apartmandan attığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, Imad Al Johmani’nin yanı sıra mesele bağlantısı olduğun inanılan ve ikametgahta tespit edilen Mohammad Ahmad Mah’d Hasanat, Mahdi sa’ed Ali Khasawneh ve Khaled Basım Naım Al Tarıfi’nin de tutuklandığını söyledi.

28 gramı 700 Euro

Tutuklanan zanlıların sorgulandığını ifade eden polis, Izzat Albarmawi’nin Güney Kıbrıs’ta bulunan bir şahıs aracılığıyla KKTC’ye 800 Euro karşılığında 56 gram hintkeneviri ithal ettiğini; 28 gramını 700 Euro karşılığında Fadı Jamal Mohammad Ammous ve ve Khaled Basım Naım Al Tarifi’ye sattığının tespit edildiğini açıkladı. Izzat Albarmawi’nin uyuşturucunun 14 gramını ise şuan aranana şahsa satıp 250 Euro gelir elde ettiğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, Fadı Jamal Mohammad Ammous’un Girne’deki ikametgâhında yapılan aramada ise

14 gram hintkeneviri ve hassas terazi bulunduğunu açıkladı.

Polis, Khaled Basım Naım Al Tarıfi’nin evinde yapılan aramada da içerisine uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan şeffaf renk naylon poşet, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet küçük vida ile bir adet plastik bıçak bulunarak emare alındığını ifade etti.

Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, serbest kalmaları halinde aranan şahıs ve emarelere, alınacak ifadelere etki edebileceklerini söyleyerek, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.