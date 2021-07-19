Halat koptu Kadir Teke yaşamını yitirdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’nda dün yaşanan iş kazası sonucu 40 yaşındaki Kadir Teke olay yerinde yaşamını yitirdi, Mehmet Gündoğdu (57), Haydar Şahin (41) ve Yusuf Türkay (58) isimli tersane işçileri ise yaralandı.

Kazanın limana yaklaşan bir geminin halatının savrulması sonucu medyana geldiği belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; iş kazası saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

İşçiler, Gazimağusa Limanı’na, tersaneye tamirat için yaklaşan bir geminin halatını bağlamaya çalıştı. Ancak halat yerinden çıkarak, işçilerin üzerine savruldu.

Halatın çarptığı tersane işçilerinden Kadir Teke olay yerinde yaşamını yitirdi, Mehmet Gündoğdu, Yusuf Türkay ve Haydar Şahin ise yaralandı.

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İş kazasının ardından Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube, Olay Yeri İnceleme ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri olay yerini abluka altına aldı. Ekipler olay yerinde saatler süren inceleme yaptı.

Ailesi kahroldu

Kadir Teke’nin cenazesi incelemenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aslen Mersinli olan Kadir Teke’nin acı haberini alan ailesi hastaneye koştu. Yakınları gözyaşlarına boğulurken, Teke’nin vefatı çalışma arkadaşlarını ve yakınlarını yasa boğdu.

Bu arada Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay da olayın yaşandığı tersaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.