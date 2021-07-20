‘Yeni tehditlerin önlenmesini umuyorum’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Yönetimi’nin gösterdiği yoğun diplomatik çabaların, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti esnasında “yeni tehditlerini” önlemesini umduğunu ileri sürdü.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Anastasiadis, dün “To Vima” gazetesine verdiği demeçte “Türkiye’nin taleplerinin önlenmesi için, her daim Yunan hükümetiyle işbirliği içerisinde, gerek Avrupa Birliği (AB) içerisinde, gerekse aralarında BM Güvenlik Konseyi daimi ülkelerinin de olduğu dost ülkelere yönelik, her türlü diplomatik eylemde bulunduklarını” söyledi.

Anastasiadis, bu çerçevede, bu diplomatik çabaların, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’de bulunduğu süre içinde “yeni tehditler ifade etmesini” önlemesini umduğunu ifade etti.

Anastasiadis, Rum hükümetinin “Kıbrıs sorununa, garantilerden veya işgal birliklerinden arınmış aynı zamanda bağımsızlık ve egemenliği tam anlamıyla garanti altında olan federal bir devlete yol açacak olan bir çözüm bulunması için, BM ve AB parametreleri çerçevesi içerisinde çalışmaya dair siyasi irade ve kararlılığını” da yineledi.

Anastasiadis “böyle bir çözümün, Avrupa müktesebatı ve BM tüzüğü tarafından kayda geçirilen ilke ve değerlere tam anlamıyla saygı duyulmasıyla, devletin işlevselliğini ve dolayısıyla yaşayabilirliğini sağlaması gerektiğini” de sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise Anastasiadis, Türk tarafının tutumunun, kısa bir süre içerisinde Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için çok fazla umut meydana getirmediğini öne sürdü.

Alithia gazetesine göre, Başpiskopos Hrisostomos ise açıklamasında, hükümet ve halk olarak başka hatalar yapmama konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Hrisostomos, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “hedefinin Kıbrıs’ın tamamı olduğunu” da iddialarına ekledi.