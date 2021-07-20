‘Devletimiz yaşatılacak’

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı, dün saat 09.00’da 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BRT’den yaptığı konuşmayla başladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilerek, Kıbrıs Türk halkının bir asırlık özgürlük mücadelesini taçlandırıldığını belirterek, “Bağımsız ve egemen bir devlete ulaştık. Bu en büyük başarımız, gururumuz ve onurumuzdur. Bunları da yine Anavatan Türkiye ile Barış Harekatı’na borçluyuz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile birlikte, ortaklaşa geliştirdikleri tezin; egemen eşitlik temelinde iki devletin varlığı ve iş birliğini öngördüğünü vurgulayarak, adada ve bölgede sürdürülebilir barış, huzur ve istikrarın yol haritasının bu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının köhnemiş ve ırkçı zihniyeti sonucu 1963 yılından bu yana yaşananların, Annan Planı referandumunun sonucu, 2017’de Crans Montana’da ve son olarak 2021’de Cenevre’de yaşananların Kıbrıs’ta federal zemine dayalı bir çözümün mümkün olmayacağını ve yaşatılamayacağını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Tatar, müzakere yolu ile adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmadan yana olduklarını ifade ederek, bunun için mevcut 2 devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, bölgede de barış, huzur ve istikrara giden yolun, Türkiye’nin de tam destek verdiği egemen eşitlik temelinde iki ayrı devlet tezinden geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar Mavi Vatan konusunda ise “Akdeniz havzası tek başına kimsenin malı değildir. Bu nedenle aralarında KKTC’nin de yer aldığı bölge ülkelerinin hakları göz ardı edilemez. Kabul edilse de, edilmese de KKTC bölgede bir varlıktır, egemen, özgür, yerleşmiş demokratik kurumlarıyla bir devlettir.” dedi.

Herkese düşen görevin , devleti yaşatmak ve daha da güçlendirmek için elbirliğiyle çalışmak ve Anavatan Türkiye’ye daha sıkı sarılmak olduğunu ,ifade eden Tatar, “Devletimizin değerini bilmeli, onu korumalıyız. Bu, şehitlerimize ve gelecek nesillere olan borcumuzdur. Devleti ve egemenliği olmayan halkların, diğer halkların kölesi olduğu unutulmamalıdır.” dedi,



Barış harekatı olmasaydı

Tatar konuşmasının devamında şunları aktardı, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın olmadığını düşünmek bile ürpertici ve korku vericidir. Barış Harekâtı olmasaydı, ikinci bir Girit faciası yaşanacak, Kıbrıs’ta bir tek Türk bile sağ bırakılmayacaktı. Bölgenin en stratejik yeri olan Kıbrıs, Yunanistan’a ilhak edilecek, Türkiye’nin güney sahilleri kuşatma altına alınacaktı. Bunları da bilmekte ve hatırlatmakta büyük yarar vardır.

Barış Harekâtı ile Yunanistan’daki cunta yönetimi yıkılırken, Yunan halkı özgürlüğüne ve demokrasiye kavuşmuş oluyordu. Darbeye karşı çıkan Rumlar da katliamdan kurtulurken, Kıbrıs adasında barış, istikrar ve iş birliği ortamı yaratılıyordu. Ama ne yazık ki, tüm yaşananlara rağmen bu tarihi gerçekleri çarpıtmaya çalışanlar yanlışlarında ısrar ediyorlar...

Kahraman Halkım,

20 Temmuz bizim kurtuluş günümüzdür.

20 Temmuz var oluş mücadelemizin taçlandığı ve acılarımızın dindiği gündür.

20 Temmuz Anavatan’ımızla yeniden kavuştuğumuz gündür.

20 Temmuz kendi sınırlarımızda, kendi yönetimimize ve en önemlisi egemenliğimize kavuştuğumuz gündür.

İlgili çevrelere net mesajımız şudur: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en az Kıbrıs Rum Devleti kadar egemen ve meşrudur…”