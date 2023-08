‘Halk açlığa sürükleniyor’

KTAMS, önceki gün on kiloluk tüp gaza yapılan 50 TL zam ile bir ay içerisinde tüp gaza 90 TL zam yapıldığını söyleyerek, zamların insaf sınırını aştığını, halkın büyük çoğunluğunun yoksulluktan hızla açlığa doğru sürüklendiğini savundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yaptığı açıklamada, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün günden güne eridiğini ve bu süreçte hükümet acilen tedbir alması gerekirken aksine her gün yeni zam kararları aldığını belirtti.

Bengihan şöyle dedi:

"Dün yine 'Azami satış fiyatı' belirleme adı altında on kiloluk tüp gaza 50 TL zam yapılmıştır. Zamlar daha önce 3 TL 5 TL yapılırken; 18 Temmuz’da tüp gaza 40 TL, 22 Ağustos’ta 50 TL zam yapılmıştır. Yani bir ay içinde tüp gaza 90 TL zam yapılmıştır. Hükümet zamlarda insaf sınırını aşmıştır. Halkımızın büyük çoğunluğu yoksulluktan hızla açlığa doğru sürüklenmektedir."

Devam eden müdür ve müsteşar atamalarını eleştiren Bengihan, “17 Ağustos tarihinde İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına atanan kişi beş gün sonra bu görevden alınıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına atanmıştır. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır?” diye sordu.

Bengihan, mevcut iktidarda; tüccarlara haksız kazançlar, sermayedarlara vergi afları, yandaşlara kıyaklar, halka ise sadece zamlar ve yoksulluğun reva görüldüğünü öne sürerek, “Halkımız günü geldiğinde bunun hesabını mutlaka soracaktır” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023, 09:38