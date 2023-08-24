Bir zamanlar öğrenciydi, 6 yıldır kaçak

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a 6 yıldır kaçak yaşam süren Zimbabwe uyruklu Tinashe Katanda, bir soruşturma kapsamında polise çağrılınca yakayı ele verdi. Ülkeye öğrenci olarak geldiği ancak 2017 yılından beri kaydını yenilemediği öğrenilen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutuklu yargılanması talep edildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Birtan Başaran,23 Ağustos 2023 tarihinde bir meseleyle ilgili soruşturma maksatlı Lefkoşa Adli Şube’ye çağrılan zanlı Tinashe Katanda’nın yapılan muhaceret kontrolünde 15 Mart 2017 tarihinden beri yani 2 bin 352 gün süreyle KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının KKTC’de izinsiz ikamet suçundan dolayı tutuklandığını, İçişleri Bakanlığı’nın muhaceret şubesinde gerekli araştırmaların yapıldığını söyledi.

Başaran, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, 27 yaşındaki Zimbabwe uyruklu Tinashe Katanda’nın cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.