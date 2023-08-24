Polis iz peşinde

Sahte araç sigortasıyla Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Mısırlı Ayman Atef Wadie Yacaoub hakkındaki soruşturma sürüyor.

Son zamanlarda sahte araç sigortasıyla ülkeye giriş yapan yabancıların sayısındaki artış dikkat çekerken, polis, sahte poliçeleri kim veya kimlerin hazırladığını araştırıyor. Zanlının sahte poliçeyi kimden veya nereden aldığı henüz tespit edilmezken, dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısından Kuzey Kıbrıs’a giriş yaparken, görevli muhaceret memuruna kullanımındaki PKN 536 plakalı araç için düzenlenmiş, Tower Insurance’e ait 15 Ağustos-15 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan sahte araç sigorta poliçesini ibraz ettiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını, sahte poliçenin de emare alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada sahte poliçenin üzerindeki seri numarasının zanlı adına daha önce başka sigorta işlemlerinde kullanıldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlının sahte poliçeyi kimden veya nereden aldığının henüz tespit edilemediğini dile getirdi.

Alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamere görüntüleri olduğunu kaydeden polis, Güney Kıbrıs’ta yaşayan Mısır uyruklu zanlının giriş-çıkış işlemlerinin mercek altına alındığını açıkladı. Polis memuru, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında “sahte evrak düzenlemek”, “sahte evrakı tedavüle sürmek” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

