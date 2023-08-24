Bakanlığa önemli uyarı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB), tam gün eğitime geçilmesi gerektiğinin bir gerçeklik olduğunu ancak planlanmamış, organize olmamış bir tam güne eğitime geçişin ciddi sorunları doğuracağı uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, “Tam gün eğitime geçilmesi hakkındaki görüşlerini” yazılı açıklamayla paylaştı.

Ülkede çocuklara sağlanan eğitim olanaklarının yetersiz olduğu belirtilen açıklamada, “Eğitim sisteminde altyapı tamamlandıktan, tüm eğitim emekçilerinin yasal ve sosyal hakları verildikten, eksik eğitimci ve destek personel kadroları, hademe, güvenlik vb. sağlandıktan sonra kamuda da tam gün eğitime geçilmesi gerektiği bir gerçekliktir” denildi.

Bazı sakıncalar doğurabilir

Tam gün eğitim ile çocuklara yeterli öğle dinlenmesi ve uzun teneffüs olanakları sağlanarak çocukların eğitime adaptasyonunun, konsantrasyonunun artabileceğinin bilimsel bir gerçek olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu şekilde öğrencilerin bilgiyi sindirmesi artmakta, hem öğrenme hem de öğretme süreçlerinin daha başarılı olduğu bildirilmektedir. Bu yeni tam gün eğitim sisteminde eğitim süresi yanında özellikle yeni eğitim müfredatı oluşturulmalı, çocuklar için sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunacakları olanaklar, eğitim programları düzenlenmelidir.

Tam gün eğitime geçilirken, sosyo-ekonomik açıdan zor durumda olan çocuklarımızın beslenme ihtiyaçlarının (ara ve öğle öğünlerinin) ücretsiz sağlanması elzemdir. Eğer güvenli ve ücretsiz gıda sağlanamazsa, düşük sosyo-ekonomik seviyedeki çocuklar tam gün eğitim programı neticesinde beslenme eksikliği ile yüz yüze kalacağı için zarar görecektir.

Alt yapısı tamamlanmış okullarla geçilmiş bir tam gün eğitim ile çocuklar daha fazla sosyalleşebilecek, daha iyi eğitim almalarının yanından daha fazla sosyal, sanatsal faaliyet yapma olanağına kavuşacaktır.”

