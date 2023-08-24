Sinirlerine hakim olamadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışan Ahmet Pehlivan’ın, genç kadına tahta parçası fırlattığı iddia edildi. Eşini tahta parçasıyla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, olayın 20 20 Ağustos 2023 tarihinde meydana geldiiğini söyledi. Polis, Ahmet Pehlivan’ın evine çocuklarını almak için gelen, boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştığını söyledi. Polis, zanlının tartışma esnasında evin balkon kısmından, eşine tahta parçası fırlattığını ve konu tahtanın, kadının göğsüne çarptığını anlattı. Polis memuru, yaşanan olayın ardından zanlının ciddi darp suçlamasıyla tutuklandığını söyledi. Polis memuru, olayla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını, tanık ifadelerinin alındığını ve genç kadının doctor kontrolünden geçirilerek, rapor temin edildiğini açıkladı.

Polis, Ahmet Pehlivan’ın uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç, zanlının tüm seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkmaktan men edilmesi, 7 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin zanlı içim 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.