Bilgileri kim uçurdu?

Suna ERDEN

Yurt dışında yaşayan kişilerin kredi kartı bilgilerini kullanarak, 4 milyon TL’ye yakın çekim yapan zanlılardan biri olan İsko Yapı İnşaat ve Ticaret Şirketi direktörü İsmet Koca dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, yeni detaylar aktarıldı.

Toplam 72 kişinin kartlarından 4 milyona yakın para çekildiği; kart sahiplerinden 47’sinin şikayetçi olduğu belirtildi.

Kartlarından para çekilen 47 kişinin KKTC’ye giriş-çıkışları olmadığı ve tümümün yurt dışında yaşadığı belirlendi.

Yurt dışında yaşayan şahısların kart bilgilerine nasıl ulaşıldığı incelenirken, suçla bağlantılı 2 kişinin arandığı açıklandı.

Mail Orderli vurgun

Olguları aktaran polis memuru, 10 Ağustos 2023 tarihinde KKTC’de faaliyet gösteren bir bankadan bazı şahısların kredi kartlarından rızaları olmaksızın bir işyerine ait pos cihazı aracılığı ve mail order yönetimi ile birçok işlem yapıldığına, 3 milyon 617 bin 166 TL paranın, iş yerinin hesabına aktarıldığına dair bilgi aldıklarını ve söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Cihangir’de faaliyet gösteren İsko Yapı İnşaat ve Ticaret Şirketi Ltd.’in sahibi İsmet Koca’nın tespit edilerek, Mali Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonla tespit edilip tutuklandığını söyledi.

Zanlının iş yerinde arama yapıldığını kaydeden polis, şirkete ait fatura bloğu, işlemleri yaptığı pos cihazı, içerisinde mail order formları bulunan laptop, birçok yabancı şahsa ait pasaport ve kart bilgileri bulunan 2 adet cep telefonu, kartlardan çekilişleri gösteren birçok slip ve para kasasında da yaptığı işlemler sonucu aldığı 40 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

105 işlem yapıldı

Polis, yürütülen soruşturma sonucu zanlının 23-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında iş yerinde, yurt dışında yaşayan yabancı şahıslara ait çalıntı veya kopyalandığına inanılan kart bilgilerinin şifrelerini iş yerinde bulunan pos cihazıyla birçok kez mail order sistemi ile kullanmak suretiyle toplam 3 milyon 617 bin 166 TL paranın sahtekarlıkla şirket hesabına yatmasını sağladığını açıkladı.

Polis, yapılan araştırma sonucu zanlıya ait işyeri hesabına aktarılan paranın bir kısmının nakit çekildiğini, bir kısmının ise yine aynı şirkete ait başka hesaba aktarıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Satış yapmış gibi fatura hazırladı

Polis, zanlının, kredi kartı ve banka kartı sahiplerinin şikayeti üzerine, kart sahiplerine gerçekte olmayan bir satış yaptığı yönünde 10 adet sahte faturayı düzenleyerek ve bankaya vererek tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, iş yerinde ele geçirilen fatura bloğunda yapılan incelemede 12 adet kesilip tedavüle sürülen ve 14 adet de tedavüle sürülmek üzere hazırlanmış olan fatura tespit edilip bu yönde de soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Şikayetler arttı

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlının toplam 72 karttan mail order yöntemiyle çekim yaptığını, 47 kart ile yapılan 105 işlemle ilgili kart sahiplerinin şikayette bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, 3 kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 13 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Polis, bu süre içerisinde zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını, ayrıca hesapları kullanılan 7 kişinin daha şikayetçi olduğunu, böylelikle bankadan çekilen paranın 2 milyonu aşkın kısmıyla ilgili kart sahiplerinin şikayetçi olduğunu açıkladı.

Cep telefonunda kanıtlar bulundu

Polis memuru, meseleyle ilgili 32 ifade alındığını kaydeden polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede iban, kart slipi, bazı şahıslara ait pasaportların resmi, ses ve video kayıtları tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru zanlının cep telefonunda ele geçirilen emarelerin incelemesinin sürdüğünü, yeni bulgular elde edilebileceğini dile getirdi.

47 kişi ülkeye hiç gelmedi

Polis memuru, kartlarından çekim yapılan 47 şahsın muhaceret kayıtlarının incelendiğini; ülkeye giriş-çıkışlarının olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Başka iş yerine pos cihazı taktı, işleme devam etti

Polis memuru, zanlının tutuklu bulunduğu süre içerisinde yapılan soruşturmada ayrıca

Doğancı köyünde bir işletmeye pos cihazı taktırdığına ve o cihazdan da çekim yaptığına dair kanıtlara ulaştıklarını dile getirdi.

Polis memuru, zanlının başka adreslerde başka pos cihazlarıyla da çekim yapmış olabileceğini, bu yönde geniş çaplı soruşturma yürüttüklerini açıkladı.

Çek sahteleme suçu da işledi

Polis memuru, ayrıca zanlının başka bir şahıs adına olan 15 bin TL tutarındaki çeki ciro edip, bir şahsa vererek, bankada bozdurttuğunu, bu nedenle hakkında çek sahteme ve tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, alınması gereken ifadeler ve emareler olduğunu, ayrıca mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 2 şahsın arandığını belirterek, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.