Yeterli üretim yok

Teknecik’te 2 santralin arızalı olması nedeniyle yeterli enerji üretemeyen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) dün akşam saatlerine doğru ülke genelinde dönüşümlü kesintiye gitti. Enerji açığını Güney Kıbrıs’tan aldığı 70 megavat elektrikle kapatan Kurum, akşam saatlerine doğru sürprizle karşılaştı. Güney Kıbrıs, yakıt krizi nedeniyle kuzeye enerji veremezken, ülke genelinde kesinti uygulayan Kıb-Tek tepkilerin hedefi oldu. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan birçok kişi, “Yine karanlıkta kaldık, yine sıcakta bunaldık” yazdı.

Diyalog’a konuşan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, Teknecik’teki 2 santralin, Türkiye’den hibe edilen 2 santral ile AKSA’nın bir santralinin devre dışı olduğunu söyledi. Ülkenin toplam 350 megwat enerjiye ihtiyacı olduğunu ancak 230 megawat civarında üretim yapılabildiğini kaydeden Cesurer, oluşan açığın Güney Kıbrıs’tan karşılandığını dile getirdi.

Cesurer, ancak Güney Kıbrıs’ın da kendi sıkıntısından dolayı Kuzey Kıbrıs’a enerji akışını durdurduğunu kaydetti. Ülkede 70 megawat enerji açığının söz konusu olduğunu dile getiren Cesurer, dün akşam saatlerinde dönüşümlü elektrik kesintisine gidildiğini söyledi. Cesurer, Güney Kıbrıs’tan elektrik enerjisi alınmadıkça ve enerji talebinin bu düzeyde devam ettiği sürece elektrik kesintilerinin devam ettiğine işaret ederek, santrallerinin bakımlarının yapılmaması nedeniyle ülkede böyle bir sorun yaşanmakta olduğunun altını çizdi.

Barçın: Güney elektrik vermeyi sıfırladı

Bu arada Cumhuriyetçi Türk Parti (CTP) Milletvekili Devrim Barçın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımında ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerine değindi.

Barçın'ın açıklaması şu şekilde;

"İddia o ki Güney elektrik vermeyi sıfırladı ve enerji açığımız 70 megawat oldu. İhtiyaç olduğunda Güney'e elektrik verebilme noktasından kurumumuzu ne hale getirdiler 4 yılda.

Halkın sorunlarını dert edip gaile duyup bir açıklama bile yapmıyorlar."



Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023, 09:54