Sorumluluğu bize verin

Ömer KADİROĞLU

Orman Dairesi’nin sorumluluğunda bulunan, bir kısmı Dikmen büyük bir kısmı ise Girne Belediyesi sınırları içerisinde olan Boğaz Piknik Alanı çöplerden arındırıldı.

Dikmen ve Girne belediyesi ekipleri, kuru otların istila ettiği Boğaz Piknik Alanında hummalı bir çalışma yürütüyor.

İş makineleriyle kuru otlar, çöpler ve taşları temizlenirken, ekipler kırık masaları kaldırıp bölgedeki ağaçların budamasını yaptı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi temizlik çalışmasını yerinde inceledi.

Girne ve Dikmen belediyeleri ortak hareket edecek

Diyalog’a konuşan Çelebi, Girne Belediyesi’nin yazılı, Dikmen Belediyesi’nin ise sözlü olarak bölgenin kendi sorumluluklarına verilmesini ve kontrollü bir şekilde buranın kullanılmasını talep ettiklerini ifade etti. Çelebi, “Dikmen ve Girne belediyeleri park düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları ile marka belediyelerdir. Bizim buraya yapacağımız çalışma ile halkımıza temiz ve güzel bir ortamda piknik yapmaları imkânını sağlayacaktır” dedi.

Çelebi şunları söyledi:

“ Boğaz Piknik Alanının Dikmen Belediyesi’ne verilmesi konusunda artık ısrarcıyız. Kimsenin Boğaz Piknik Alanı üzerinden şov ve prim yapmasına izin vermeyeceğiz. Boğaz Piknik Alanının bir kısmı Dikmen Belediyesi sınırları içinde, büyük bir kısmı ise Girne Belediyesi sınırları içerisindedir ve dolayısı ile Dikmen Belediye Meclisi bir karar alarak Tarım Bakanlığı’ndan bu alanın işletmesini talep edip Girne Belediyesi ile birlikte çalıştıracağız. “

Cennet bahçesine çevireceğiz

Çelebi, Piknik alanını halkımızın rahatlıkla hijyenik bir ortamda ailesi ve çocukları ile birlikte piknik yapabileceği bir alana dönüştüreceğiz” dedi.

Çelebi şöyle devam etti:

“Alanı, peyzaj, çevre düzenlemesi, çocuk oyun alanları ve daha birçok çalışma ile halkımıza yakışır bir hale getireceğiz. Bakanlık bunu onaylarsa biz Boğaz Piknik Alanını cennet bahçesine çevireceğimize dair halkımıza söz veriyoruz. Dikmen Belediyesi ve Girne Belediyesi’nin peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları ortadadır. Bugün burada başlatılan çalışmalar burası pırıl pırıl olana kadar devam edecektir. Dışarıdan bakanlar üzülüyor ya biz bu alanın içine girdik ve halkımıza yakışır bir çalışma yapacağız. Yüzlerce kamyon çöp ve molozun burada olduğunu görüyoruz ve bunlar kaldırılarak ağaçlar budanacak hatta kırık dökük ve narsa hepsi kaldırılacaktır. Halkımız buraya geldiği zaman farkı fark edeceklerdir.”

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023, 09:54