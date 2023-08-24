Gözler bu davada

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin Long Beach bölgesinde 25 Ocak 2023 tarihinde 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u vahşice öldüren Sefer Buğra Altundağ’ın duruşmasına dün de devam edildi.

Ülke genelinde infial yaratan cinayetin sanığı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Soruşturma subayı Erdim Kara, hem olay günü hem de akabinde toplanan emareleri ve sanığın ifadesini mahkemeye sundu.

Helin’i, başına keserle, boğazına da boruyla vurarak öldürdükten sonra kaçtığı Güney Kıbrıs’ta yakalanarak KKTC polisine teslim edilen Altundağ’ın gönüllü ifadesi mahkemeye sunuldu.

Altundağ, polise olayı tüm detayları ile anlattığı cinayetten pişmanlık duymadığını vicdanının rahat olduğunu söyledi.

Mahkemede de soğukkanlılığını koruyan Altundağ’a verilecek ceza merak ediliyor.

Panik halinde ülkeden kaçtı

Long Beach’te yaşanan vahşi cinayetin davası sürerken, soruşturma subayı bulgularını aktarmaya devam etti.

Soruşturma subayı Erdim Kara, olay günü otelin girişinde bulunan kamera kayıtlarında, sanığın kullanımındaki aracın olay mahalline 01.59’da girdiğinin ve 02.12’de panik bir şekilde çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Meselede şüpheli olarak görülen sanık aleyhinde önce tutuklama emri alındığını, daha sonra aranan şahıs ilan edildiğini belirten Kara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne kaçma ihtimali nedeniyle Lefkoşa’da bulunan Bilgi Değişim Ofisi ile temas kurduğunu ve sanığın tespiti halinde iade talep ettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler teslim etti

Sanığın aygı gün saat 19.05’te Ledra Palas sınır kapısında Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından kendilerine teslim edildiğini anlatan Kara, suçlarını bildirdiği zaman, “gelip teslim olacaktım” şeklinde cevapladığını belirtti.

Kara, teslim alınan sanığın ilk olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğünü ve ihtar tahtında sorgulandığında, “vicdanım rahat” diyerek bir gönüllü ifade vermek istediğini belirttiğini belirtti.

Kara, daha sonra sanığın gönüllü ifadesinin alındığını açıkladı ve gönüllü ifadeyi mahkemeye emare olarak sundu.

İskele’de ikinci gönüllü ifade

Sanığın doktor kontrollerinin de ardından İskele Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğünü bildiren Kara, burada olayda kullandığı çekici attığı yeri kendilerine tarif ettiğini, ardından sorgulandığı esnada, “size her şeyi anlattım ama bir daha tam olarak anlatayım” diyerek yine gönüllü ifade vermek istediğini açıkladı. Polis, bulgularını aktarırken mahkemeye yine birçok emare sundu.

Davanın duruşması, soruşturma subayının dinlenmesine devam edilmek üzere bugüne ertelendi.

Davanın geçmişi

Vahşi cinayet, 25 Ocak 2023 tarihinde 01.55 ile 02.12 saatleri arasında Longbeach bölgesinde meydana gelmişti. Bölgedeki bir şantiyede cansız bulunan Zehie Helin Reessur’un cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polis, kısa sürede katil zanlısının Sefer Buğra Altundağ olduğunu belirlemişti. Yapılan araştırma sonucu, Sefer Buğra Altundağ’ın LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı Zehie Helin Reessur’un başına keserle 5 kez vurduğu, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanına götürdüğü, genç kızın boğazına da galvaniz boru ile iki kez vurmak suretiyle Zehie Helin Reessur’u öldürdüğü tespit edilmişti. Zanlı, Güney Kıbrıs’a kaçmış ve daha sonra KKTC makamlarına iade edilmişti.