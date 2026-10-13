‘Halk değişim istiyor’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Hayvancılar Birliği’ni ziyaret ederek, sektörün sorunlarıyla çözüm önerilerini ele aldı.

Partiden verilen bilgiye göre; ziyarette CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli'nin yanı sıra, milletvekilleri Fide Kürşat, Filiz Besim ve Salahi Şahiner de yar aldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hayvancılığın zorlu bir meslek olduğunun farkında olduklarını belirterek, hayvancıları takdir ettiğini dile getirdi.

Ülkede yolsuzluk ve usulsüzlüklerin arttığı bir dönemden geçildiğini, bunun ekonomiden kamusal hizmetlere kadar birçok alanı olumsuz etkilediğini savunan İncirli, “Halk gerçek anlamda bu yönetim anlayışının değişmesini istiyor. Biz de önümüze yolsuzlukla mücadeleyi koyduk” ifadelerini kullandı.

Kurulacak, “Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi”nin ayrım gözetmeden denetim yapacağını kaydeden İncirli, yeni dönemde şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hayata geçireceklerini söyledi.

Hayvancılık politikalarının sektör temsilcileriyle ortak akıl temelinde şekillendirileceğinin altını çizen İncirli, sektördeki kararların hayvancılarla birlikte alınacağını belirtti.

Nüfus sayımıyla ülkenin gerçek ihtiyaçlarını belirleyeceklerini söyleyen İncirli, planlı üretimin esas alınacağı ve verimli üretimin ekonomik karşılığını bulacağı bir düzen kuracaklarını belirtti.

İncirli, girdi maliyetlerinin yüksekliğine de dikkat çekerek, “Ekonomik dayanıklılığımızı sağlamak zorundayız” dedi.

Hayvancılığın geleceğinin genç üreticilerin sektörde yer almasıyla da doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan İncirli, gençlerin hayvancılığa yönelmesinin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

“Geleceğe yatırım yaparken genç hayvancıların da önünü açacağız” diyen İncirli, CTP’nin üreticinin maliyetlerini gözeten, sürdürülebilirliği sağlayan ve gençlerin üretimde kalmasını destekleyen çözüm önerileri olduğunu ifade ederek, bunları paylaştı.

Onalt: Hayvancılık sektöründe sürdürülebilir ve planlı çözümlere ihtiyaç var

Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt, hayvancılık sektöründe sürdürülebilir ve planlı çözümlere ihtiyaç olduğunu belirterek, kooperatiflerin sağlıklı bir yönetim yapısına kavuşturulması ve fiyat dengesini sağlayacak kooperatif modellerinin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Üretim maliyetlerinin düşürülmesinin önemine dikkat çeken Onalt, kaynakların adaletli dağıtılması çağrısında bulunarak çözüm önerilerini paylaştı.

Adil Onalt, sürdürülebilir yapısal çözümler ve maliyetlerin aşağıya çekilmesiyle hem hayvancılık sektörünün rahatlayacağını hem de halkın et ve süte daha uygun fiyatlarla ulaşabileceğini ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026, 09:46