Temel tüketim maddelerinde ‘sıfır’ KDV

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, ‘Hedef 2033’ vizyonu kapsamında ‘Hayatı Kolaylaştıran’ projelerin bir kısmını dün düzenlediği basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı. Temel tüketim ürünlerinde KDV’nin sıfırlanması ve çalışan annelere kreş desteği, yeni dönem için en önemli vaatler arasında yer aldı.

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın 2028’de yeniden faaliyete geçirileceğini, enerji maliyetlerinin düşürüleceğini, yeni hastaneler yapılacağını ve Genel Sağlık Sigortası'nın hayata geçirileceğini belirten Üstel “İlk kez konut sahibi olacak vatandaşların İhtiyat Sandığı hesaplarında bulunan birikimlerinin yüzde 50’sini geri ödemesiz olarak kullanabilmelerini sağlayacağız” dedi.

2033 hedeflerini sıraladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Lefkoşa’daki Pasha Otel’de düzenlediği basın toplantısında yeni dönem için hazırladığı projeleri “Hedef 2033” vizyonu kapsamında açıkladı.

Üstel, hükümetin son beş yılda gerçekleştirdiğini ve sürdürdüğünü belirttiği çalışmaları da anlattı.

Üstel’in açıkladığı yeni dönem projeleri

Ekonomi ve hayat pahalılığı

-Temel tüketim ürünlerinde KDV’nin sıfırlanması.

-Yerli üretimin desteklenmesi.

-İthal ürünlere navlun desteği sağlanması.

- İthalatta KDV erteleme süresinin 60 günden 90 güne çıkarılması.

- Hayat pahalılığıyla mücadele destek paketinin açıklanması.

- Aile bütçelerini destekleyecek yeni ekonomik düzenlemelerin yapılması.

Aile ve sosyal destek projeleri

-0-6 yaş arası çocuğu olan çalışan kadınlara asgari ücretin yarısı kadar kreş ve bakım desteği verilmesi.

-0-12 yaş grubu çocuklara yönelik tüketim ürünlerinde KDV’nin sıfırlanması.

- Çocuk sahibi olduğu için çalışma hayatına katılamayan veya iş hayatından uzak kalan kadınlara asgari ücretin üçte biri kadar aylık destek verilmesi.

- Yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere özel huzurevi veya evde bakım hizmetleri için asgari ücretin yarısı kadar destek sağlanması.

- İlk kez ev sahibi olacaklara İhtiyat Sandığı birikimlerinin yüzde 50’sini geri ödemesiz kullanma imkânı verilmesi.

- Kamuda 200 engelli bireyin daha istihdam edilmesi.

- Kadın girişimcilere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğinin 60 aydan 72 aya çıkarılması.

Gençlik ve konut

- Gençlere yönelik bugüne kadarki en büyük destek paketinin açıklanması.

- Sosyal konut hedefinin 15 bin konuta çıkarılması.

- Yaklaşık 5 bin vatandaşa düşük faizli ve uzun vadeli Ev-Yap Kredisi verilmesi.

- Gençlerin kırsal kesim arazileri üzerinden ev sahibi olmalarının desteklenmesi.

Teknoloji ve dijital dönüşüm

- Fiberoptik altyapı projesinin tamamlanması.

- Bir yıl içinde 150 bin hane ve iş yerine hızlı internet ulaştırılması.

- İnternet hızının beş kat artırılması ve daha uygun fiyatlarla hizmet verilmesi.

- Kıbrıs Tech projesinin hayata geçirilmesi.

- Yazılım, yapay zekâ, bilişim, siber güvenlik ve ileri teknoloji alanlarında yatırımcılara vergi muafiyetleri ve istihdam avantajları sağlanması.

Enerji yatırımları

- Türkiye ile kablo üzerinden elektrik bağlantısı projesinin tamamlanması.

- Türkiye ile doğal gaz boru hattı projesinin tamamlanması.

- KIB-TEK’in mevcut 430 megavatlık kapasitesine toplam 300 megavatlık doğal gaz ünitesi eklenmesi.

-40 megavatlık yedek enerji ünitesi kurulması.

- Elektrik altyapısının yenilenmesi ve yer üstündeki hatların yer altına alınması.

- Beş yıl içinde ülke genelindeki enerji altyapısının yenilenmesi.

- KIB-TEK bünyesinde 100 megavata kadar güneş enerjisi tesisi kurulması.

- 25 megavatlık enerji depolama ünitesi kurulması.

- Enerji yatırımları için yaklaşık 200 milyon dolarlık kaynak ayrılması.

-Enerji maliyetlerinin en az yüzde 50 düşürülmesi ve elektrik kesintilerinin sona erdirilmesi.

Ulaşım ve karayolları

- Yeni dönemde 150 kilometre daha yol yapılması.

- Haspolat-Atatürk Öğretmen Akademisi Yolu’nun hayata geçirilmesi.

- Ercan-İskele çift şeritli yol projesinin gerçekleştirilmesi.

- Girne-Güzelyurt Batı Sahil Yolu Projesi’nin tamamlanması.

- Ülkenin tamamının çift şeritli yollarla birbirine bağlanması.

- Devam eden yol projelerinin tamamlanması.

Havacılık

- Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) 2028 yılında, 16 yıl aradan sonra yeniden uçuşlara başlaması.

Liman ve denizcilik

- Denizcilik Dairesi’nin kurulması.

- Girne Turizm Limanı’nın iki yıl içinde yenilenmesi.

- Gazimağusa Limanı’nın iki yıl içinde yenilenmesi.

- Lefke’deki maden atıklarının 2027 yılının başında rehabilite edilmesi.

- Lefke Limanı ve Marinası’nın 40 yıl sonra yeniden ülkeye kazandırılması.

-İskele’de yeni marina inşa edilmesi.

Sağlık

- İskele’de yeni hastane yapımına başlanması.

- Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin 343 yatak kapasitesiyle 2027 yılında tamamlanması.

- Karpaz Pamuklu Devlet Hastanesi’nin 2026 sonunda tamamlanarak 2027 başında açılması.

- Lefkoşa’da yeni Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapılması.

- Gazimağusa’da yeni Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapılması.

- Girne’de yeni Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapılması.

- Sağlık sistemine helikopter ambulans kazandırılması.

- Yeni 112 Acil Komuta Merkezi kurulması.

- Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesi.

- Vatandaşların kamu, özel ve üniversite hastanelerinden yararlanabilmesinin sağlanması.

- Türkiye’deki anlaşmalı hastane ve sağlık birimlerinden yararlanma imkânının oluşturulması.

- Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki hizmetlerin 1 Mart 2027 itibarıyla başlatılmasının hedeflenmesi.

- Eczanelerin ilaç takip ve tedarik sistemlerine dahil edilmesi.

Spor

- Yeni Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi’nin temelinin 2027 yılının başında atılması.

- İskele’de yeni spor salonu yapılması.

- Lefke’de yeni spor salonu yapılması.

- Gazimağusa’da yeni spor salonu yapılması.

- Yeni dönemde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurulması.

Kültür ve sanat

- Lefkoşa Kültür Sanat Merkezi’nin iki yıl içinde tamamlanması.

- Altı ilçede altı yeni çok amaçlı gençlik merkezi kurulması.

Eğitim ve gençlerin istihdamı

- Gençlerin kendi ülkelerinde iş bulmasını ve yaşam kurmasını destekleyecek projelerin hayata geçirilmesi.

- Eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve devam eden okul projelerinin sürdürülmesi.

Üstel, son beş yıldaki icraatlarını anlattı

Başbakan Ünal Üstel, son beş yılda Ercan Havalimanı’nın tamamlanması, iki yeni devlet hastanesinin hizmete açılması, 200 kilometrenin üzerinde yol yapılması, 622 dersliğin eğitim altyapısına kazandırılması ve sosyal konut projelerinin yeniden başlatılması gibi icraatları sıraladı. Üstel, tarım ve hayvancılığa yaklaşık 7 milyar TL destek sağlandığını, Türkiye ile imzalanan protokoller kapsamında ise KKTC’ye yaklaşık 75 milyar TL kaynak kazandırıldığını belirtti.

Üstel, son beş yıldaki önemli icraatlar arasında Ercan Havalimanı’nın tamamlanarak hizmete açılmasını gösterdi.

Yerel yönetimler reformuyla 18 belediyenin oluşturulduğunu belirten Üstel, muhtarlık binalarının yenilendiğini ve muhtarların maaşlarının asgari ücretin yüzde 95’ine çıkarıldığını da aktardı.

Hastaneler ve yeni tesisler

Sağlık alanında dört hastane projesi başlattıklarını belirten Üstel, Girne ve Güzelyurt hastanelerinin tamamlanarak hizmete açıldığını söyledi. Gazimağusa Yeni Maraş, Lapta, Değirmenlik ve Dikmen sağlık merkezlerinin de tamamlandığını kaydeden Üstel, ambulans filosunun yüzde 90 büyütüldüğünü ve Devlet Laboratuvarı’nın yeniden inşa edilerek hizmete açıldığını ifade etti.

Üstel, sağlık altyapısına yönelik çalışmaların yeni dönemde de süreceğini belirterek, devam eden hastane projelerinin tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Eğitim altyapısına 622 derslik

Eğitim alanındaki yatırımlara da değinen Üstel, devlet kaynakları ve bağışlarla 30 yeni okulun kazandırıldığını, altı okul projesinin ise devam ettiğini söyledi. Üstel, “Eğitim altyapımıza toplam 622 derslik kazandırdık” dedi.

Sosyal konut ve konut kredileri

Yaklaşık 30 yıl aradan sonra sosyal konut projelerinin yeniden başlatıldığını belirten Üstel, yaklaşık 3 bin konutu kapsayan projenin devam ettiğini ifade etti. “İlk Evim Kredisi” uygulamasıyla yüzlerce gencin ev sahibi olmasına katkı sağladıklarını kaydeden Üstel, gençlerin konut edinmesini destekleyen uygulamaların sürdürüldüğünü söyledi.

Tarım, hayvancılık ve projeler

Tarım ve hayvancılık sektörlerine yaklaşık 7 milyar TL destek sağladıklarını açıklayan Üstel, tarımsal destek bütçesinin yüzde 321 artırıldığını belirtti. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) 200 milyon doların üzerinde yatırım ve katkı sağlandığını belirten Üstel, Türkiye ile kablo üzerinden elektrik bağlantısı ve doğal gaz hattı projelerine ilişkin anlaşmaların imzalandığını kaydetti.

Elektronik etiket ve akaryakıt otomasyon sistemlerinin hayata geçirildiğini, Sanayi Bölgeleri Yasası’nın çıkarıldığını da ifade eden Üstel, enerji altyapısının geliştirilmesi ve ekonomik faaliyetlerin desteklenmesine yönelik adımlar atıldığını söyledi.

Turizm ve kültür-sanat yatırımları

Turizm alanındaki icraatlara da değinen Üstel, Girne Antik Limanı’nın yenilendiğini, KKTC Turizm Master Planı’nın hazırlandığını ve Ada Kıbrıs markasının hayata geçirildiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının yeniden inşa edilmesini de kültür-sanat alanındaki çalışmalar arasında gösteren Üstel, spor tesislerinin yenilendiğini ve federasyonlara destek sağlandığını kaydetti. Spora yönelik yatırım bütçesinin 20 milyon TL’den yaklaşık 1 milyar TL’ye çıkarıldığını söyledi.

Devlette dijital dönüşümün başlatıldığını ve hızlandırıldığını belirten Üstel, tapu sistemlerinde çevrim içi uygulamaya geçildiğini, tapu alma işlemlerinin 10 dakikaya kadar indirildiğini ifade etti.

Polis teşkilatının uzun süredir beklediği yasaların geçirildiğini, personel kadrosunun güçlendirildiğini ve teknik olanakların artırıldığını belirten Üstel, kamu hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

Meclis çalışmaları

Hükümet döneminde Cumhuriyet Meclisi’nden beş yılda 369 yasa geçirildiğini belirten Üstel, bunlardan 166’sının hükümet ortaklarının oylarıyla kabul edildiğini ifade etti.

Ekonomik veriler

Ekonomik göstergelere ilişkin bilgi de veren Üstel, 2022-2025 döneminde gayrisafi millî hasılanın 74 milyar TL’den yaklaşık 333 milyar TL’ye yükseldiğini söyledi. Kişi başına düşen millî gelirin 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 20 bin 121 dolara ulaştığını belirten Üstel, toplam istihdamın yaklaşık 43 bin 561 kişi arttığını ve aktif sigortalı çalışan sayısının 168 bin 647’ye yükseldiğini kaydetti.

Üstel, yeni dönemde de vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.