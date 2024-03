" Halk Huzursuz "

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta meydana gelen suç patlaması vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle ‘sahte diploma’, yolsuzluk, hırsızlık, uyuşturucu, şiddet ve trafik kazalarında meydana gelen artışların yanı sıra, hayat pahalılığından şikayet eden vatandaşlar, yetkililerin önlem almasını istiyor.

Ne dediler?..

Nuriye Kızıltan

“Ülkede yaşananlar nedeniyle her gün bir şoka giriyoruz. Daha önce görmediğimiz duymadığımız olayları hergün duymaya başladık. Bu durum bizi kötü etkiliyor. Bu ülkenin düzelmesi için topyekûn bir değişiklik yapılmalıdır. Bu düzenle bu sistem yürümüyor maalesef. Kıbrıs sorununun çözülmesi, ülkenin düzelmesi için bir seçenek olabilir. İnşallah bu kötü gidişata bir çözüm bulunur.”

Hamiyet Düzgen

“Ülkemizde yaşananları hiç iyi karşılayamıyorum. Her şey çok berbat bir hal aldı. Şimdiye kadar bu kadar kötü bir dönem geçirmedim. İnsanlar öyle bir noktaya geldi ki artık göçü düşünüyorlar. Benim iki evladım yurt dışında yaşıyor ve burada yaşayan çocuğumu da göndermeyi düşünüyorum. Bu ülkenin düzelmesi için kökten temizlik yapılması gerekiyor. Kıbrıs sorununun çözümünün ülkeyi düze çıkarır mı diye sorarsanız, hiç bir umudum yoktur.”

Özkul Yatır

“Ülkede yaşananlar hiç hoş değildir. Özellikle ekonomik yönden büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ülkede hangi taşı kaldırsan bir suç, bir sıkıntı çıkıyor. Hem maddi hem de psikolojik yönde etkileniyoruz. Ülkenin düzelmesi için yetkililerin biraz gayret göstermesi gerekiyor. Kıbrıs sorununun çözümü ülkenin düzelmesi için bir seçenek olabilir ancak Kıbrıs sorununun çözüleceğine yönelik hiçbir umudum yoktur.”

Sami Özentürk

“Ülkede yaşananlar özellikle son günlerdeki yolsuzluk ve sahtelik işleri bizleri olumsuz etkiliyor. Gelecek nesillere iyi bir ortam bırakmıyoruz. Ülkenin düzelmesi için ciddi bir eğitime ve zamana ihtiyaç vardır. Bu durum yıllardan beri gelen bir durumdur ve bir günde de düzelmez. Birçok yolsuzluk oldu ve Sayıştaylı’ğın önünde dosyalar birikti. Şu anki hükümet sorunların çözümü için ağır işliyor. Kıbrıs sorununun çözümü ülkenin düzelmesi için bir seçenek olabilir. Benim bu yönde bir inancım vardır ve hiç de ümidimi kaybetmedim.”

Hürü Karadayı

“Ülkede yaşananları çok kötü karşılıyoruz. İyiye giden hiç bir şey yoktur. Her şey ortadadır ve bu yaşanan sorunlar bizleri de olumsuz yönde etkiliyor. Ülkenin düzelmesi için seçime gidilmeli, insanlar değişmeli ve yerlerine yeni isimler gelmeli. Kıbrıs sorununun çözümü ülkenin düze çıkması için önemli bir seçenektir ancak hükümetin değişmesi gerekiyor.”

Ramazan Şipal

“Ülkemizde genel olarak yaşanan sorunlar bizlere olumsuz etkileniyor. Bu ülke üreterek düzelir. Kıbrıs sorununun çözümü de elbette ki sorunların çözümü için bir seçenektir ancak bu bizim için iyi bir şey getirmez sadece gelecek nesiller için bir yararı olabilir.”

Eser Ecevit

“Ülkede yaşananlara artık alıştık. Bu toplum her şeyi normal karşılamaya başladı. Bu sorun yıllardır süregelen bir sorundur ve artık nasırlaştık. Küçük yaşlardan itibaren çocuklara ahlak ve terbiye öğretmek gerekiyor ki daha iyi bir toplum olsun. Ülkede yaşanan sorunları Kıbrıs sorununun çözümüne kavuşturulması ile düzeleceğine inancım yoktur.”

Ramadan Paşa

“Ülkede yaşananları hiç hoş karşılamıyorum. Yönetimin kalitesiz ve pasif olması nedeniyle ülke bu hale geldi ve halk olarak bizlerde güvensizlik oluştu. Ben bu ülkede geleceğime dair bir beklenti taşımıyorum. Bu ülkenin düze çıkması için çözümü de beklemedik lazım. Önce evin önünü temizleyip seçtiklerimizi seçmekten vazgeçerek başlayabiliriz.”