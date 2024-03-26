Hayat pahalılığı ödeneği yılda üç kez

Kamuda çalışan ve emekliye ayrılmış kişilere sadece 2024 yılı için hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda üç kez uygulanmasını öngören 11 yasa tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulda yasa tasarılarının görüşülmesine geçilmeden önce ek sunuş yapıldı.

Ulusal Birlik Partisi’nin, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinde Fırtına Karanfil’in yerine Ziya Öztürkler’in görevlendirilmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra komitelerden gelen tasarı ve önerilerin görüşülmesine geçildi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali tasarı üzerine söz alarak, yapılacak değişiklikle, 11 yasa tasarısı özünde, kamu görevlilerinin ve kamudan maaş çekenlerin hayat pahalılığı ödeneğinden yılda üç kez yararlanılmasının öngörüldüğünü dile getirdi. Şahali, değişikliğin geç kalmış ancak yerinde bir değişiklik olduğunu ifade etti.

“Yüksek enflasyon baskısı altında yaşamaya devam ediyoruz” diyen Şahali, ortalama enflasyonun iki katından fazla bir gıda enflasyonu olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2023 ve 2024 yıllarında enflasyonun yüksek olduğu bir dönemden geçildiğini belirterek, hükümetin temel şiarının, özellikle orta ve alt gelirli insanların yüksek enflasyon altında ezilmemesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Berova, 2023 yılında yüzde 83.5 oranında bir enflasyon ortaya çıktığına dikkat çekerek, çalışanların ücretlerinin, hayat pahalılığı ve vergi düzenlemesiyle yüzde 83’ün çok daha üzerinde, yüzde 100’ün üzerinde rakamlara ulaştığını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ise, ocak ayında asgari ücretin oy birliğiyle geçtiğini hatırlatarak, Bakanlık olarak gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.

Yılda üç kez hayat pahalığının maaşlara yansıtılmasıyla ilgili geçen hafta işveren ve işçi temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılar yaptığını, toplantılarının devam edeceğini belirten Gardiyanoğlu, ortak uzlaşı zemininde her iki tarafı da buluşturabilirse, gelecek hafta asgari ücret masasını toplayacaklarını kaydetti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın da tasarı üzerine söz alarak, Maliye Komitesinin önünde yıllardır bekleyen bir yasa gücünde kararname olduğunu ifade etti.

Asgari ücretin altında emekli maaş alıp, geçinemediği için çalışanlara ekstra vergi yükünün yeniden düzenlenmesiyle ilgili kararnamenin Anayasa’ya aykırı şekilde gündeme alındığını kaydeden Barçın, verginin adaletli olması gerektiğini belirtti.