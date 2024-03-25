Ev arkadaşına cinsel tacizde bulundu Cezaevi'ne gönderildi

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlı B.E.’nin 21 Mart 2024 tarihinde saat 02.30 raddelerinde, zanlının Haspolat Belediye Evleri’ndeki ikametgahı içerisinde ev arkadaşı Ç.T.’yi ciddi şekilde darp ettikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, yapılan şikâyet üzerine zanlının aynı gün kalmakta olduğu evde tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

KIYAFETLER DNA ARAŞTIRILMASI YAPILMAK ÜZERE EMARE OLARAK ALINDI

Polis, ikametgahta yapılan arama neticesinde müştekinin ifadesinde bahsettiği olay anında zanlının giymekte olduğu eşofman altı ile askılı siyah renkli atletin odasında tespit edilerek DNA araştırılması yapılmak üzere emare olarak alındığını açıkladı.

ZANLI, Ç.T. İLE İNTERNETTE TANIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Polis, ayrıca zanlı ve müştekiden DNA incelemesi için kan ve tükürük swapları alındığını kaydetti. Polis, zanlının sözlü beyanında internette ev arkadaşı aradığını, Ç.T. ile orada tanıştıklarını ev kirası için para istediğini fakat para vermek istemediği için evden çıkmasını söylediğini müştekinin de kabul edip “beni bırak o zaman” dediğini ve kendisini araba ile bıraktığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, işlenen suçların ciddiyetine vurgu yaparak, tutuklu yargı talep etti.

ZANLI İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Polisin ardından söz alan zanlı ise cinsel saldırı iddialarının doğru olmadığını öne sürerek, “Ev arkadaşı olarak aldım. 5 bin TL verecekti ama vermedi. Bin 500 TL benzin parası harcadım. Kira vermek istemedi ve evden çıkacağını üstelik onu birçok kez işe ve okula bıraktım. Bir haftada söyledi. Ben de istediği yere bıraktım” dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.