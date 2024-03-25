Avcil ailesi delilleri yaktı...

Sahte diploma soruşturmasında tutuklanan koruma polis Şerif Avcil, Şahin Avcil ve Melek Avcil aleyhindeki soruşturma tamamlandı

KTSBU’de yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Şerif Avcil, Şahin Avcil ve Melek Avcil aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Teminat talebiyle Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlılar aleyhinde polis çavuşu Bilger Koral mahkemede ifade verdi. Koral, zanlı Şerif Avcil’in diploma ve cep telefonuna erisemediklerini kaydetti. Zanlının hiç bir şekilde ifade vermediğini kaydeden Koral, zanlı Şahin Avcil ‘in gönüllü ifade verdiğini ve eşi ile kendisinin diplomalarını yaktığı yönünde ifade verdiğini söyledi. Polis zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme zanlıların davaları görüşülenceye kadar yurt dışına çıkış yasağı ile 80’er bin TL nakit, 2’ser kefilin imza edeceği 1’er Milyon TL’lik kefalet senedi imza etmesine karar verdi.