Bölgeye renk kattı

17. Geleneksel Avtepe Medoş Lalesi Festivali önceki gün gerçekleştirildi.

Erenköy Karpaz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; Avtepe’de yer alan festivalde, kültürel etkinlikler, halk dansları gösterileri ve konserler yer aldı.

Erenköy Karpaz Belediyesi ile Avtepe Köyü Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen festivale, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bazı belediye başkanları ve muhtarlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi festival alanındaki Kıbrıs’a özgü el işleri, yiyecek ve çeşitli stantları gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı ve eşi, festival kapsamında düzenlenen dans gösterilerini izledi, müzik ve şiir dinletilerini dinledi.

Çocuklar için çizgi film gösterimi yapılan ve oyun alanları kurulan festivalde, YENDER organizasyonuyla “Medoş Lalesi” konulu resim yarışması ile KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde yol koşusu da düzenlendi.

Açıklamaya göre resim yarışması sonuçları şöyle:

İlkokullarda:

1- Nil Hayat Yeşilbulut( Yenierenköy İlkokulu 5.sınıf )

2- Selamet Beyza KAYA ( Yenierenköy İlkokulu 3. sınıf )

3- Özüm Soykut( Yenierenköy İlkokulu 4.sınıf )

Ortaokullarda:

1-Aygül Alevkayalı (Erenköy Lisesi 8B)

2- Müberra Şahin ( Erenköy Lisesi 7A )

3- Yaren Gedik (RTE Dipkarpaz Ortaokulu 8E)

Yender Özel Ödülü:

Elanur Aygün (Erenköy Lisesi 8A )

Salih Miraç Güngör (Erenköy Lisesi 6B)

Yol koşusu sonuçları ise şöyle:

Kadın:

1-Esra Kaya

2- Jane Barker

Erkek:

1-Yusuf Gökalp

2-İan Barker

3-Kemal Ulucan