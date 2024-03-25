Yüzbaşı Ali Toprak teminatla serbest



Yüzbaşı Ali Toprak, sahte diploma soruşturmasıyla ilgili tutuklanması sonrasında bugün Girne Kaza Mahkemesi'nde yargılanmak üzere hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, Toprak'ın teminat talebini değerlendirdi ve kararını verdi.

Mahkeme, soruşturmanın tamamlanmış olması ve Toprak'ın kaçma veya delilleri etkileme riskinin düşük olması nedeniyle onun serbest bırakılmasına karar verdi. Yüzbaşı Toprak'ın 60 bin TL nakit teminat sağlaması ve 1 milyon TL şahsi kefalet vermesi Toprak'ın 2 kişinin de her biri için 1 milyon TL'lik kefalet imzalaması şartıyla serbest bırakıldı.

Bununla birlikte, mahkeme Toprak'ın haftada en az bir gün en yakın polis karakoluna giderek kendisini ispat etmesini ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasını da kararlaştırdı.