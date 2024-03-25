Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda seyir halindeki kamyon yoldan çıkılarak ağaca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Polisin açıklamasına göre, Íbrahim Bezgin (E-43), saat 10.30'da yönetimindeki NF 775 plakalı aracıyla Gazimağusa istikametine seyir halindeyken Demirhan yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve ağaca çarptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yoldan çıkılarak ağaca çarptı
Seyir halindeki kamyon yoldan çıkılarak ağaca çarptı
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda seyir halindeki kamyon yoldan çıkılarak ağaca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Polisin açıklamasına göre, Íbrahim Bezgin (E-43), saat 10.30'da yönetimindeki NF 775 plakalı aracıyla Gazimağusa istikametine seyir halindeyken Demirhan yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve ağaca çarptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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