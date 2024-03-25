Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda seyir halindeki kamyon yoldan çıkılarak ağaca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Polisin açıklamasına göre, Íbrahim Bezgin (E-43), saat 10.30'da yönetimindeki NF 775 plakalı aracıyla Gazimağusa istikametine seyir halindeyken Demirhan yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve ağaca çarptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

