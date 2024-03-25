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Yoldan çıkılarak ağaca çarptı

Seyir halindeki kamyon yoldan çıkılarak ağaca çarptı

Yoldan çıkılarak ağaca çarptı
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Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda seyir halindeki kamyon yoldan çıkılarak ağaca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Polisin açıklamasına göre, Íbrahim Bezgin (E-43), saat 10.30'da yönetimindeki NF 775 plakalı aracıyla Gazimağusa istikametine seyir halindeyken Demirhan yakınlarında  direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve ağaca çarptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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