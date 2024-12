Halk konuşuyor

Ömer KADİROĞLU

2024 yılının sevindirici ve üzücü olaylarını değerlendiren vatandaşlar, yılın başarılı siyasileri ve güvenilen isimleri de ortaya koydu.

Bugünden başlayarak halkın görüşlerini yayınlıyoruz…

Ne dediler…?

Altan Koççak

“2024 yılında beni en çok üzen olay ülkenin başındakilerinin idaresizliği oldu. 15 yılım benim bu toplum için gitti ve bugün gördüklerim karşısında çok üzülüyorum. Ben gençliğimi ve çocukluğumu hiç yaşamadım ancak bugün memleketin haline bakıp üzülüyorum. 25024 yılında ekonomi daha kötü oldu. 2024 yılında en başarılı siyasetçi benim. Benden başka daha başarılı siyasetçi yoktur. Bu ülkede en fazla güvendiğim ve takdir ettiğim isim Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Cemal Atillaoğulları

“2024 bizi mutlu edecek pek bir şey kalmadı. Üzüldüğüm konular ise memleketin bu şekilde çökmesidir. 2024 yılında geçim şartları bayağı bir zorlaştı ancak mecburen kısıtlı yaşıyoruz. 2024 yılında en başarılı gördüğüm bir siyasetçi maalesef yoktur. Ülkede güvenebileceğimiz pek bir kişi kalmadı. Artık kimseye eskisi gibi güvenemiyoruz.”

Süleyman Uygur

“2024 yılında beni mutlu eden pek bir şey olmadı ancak üzen konular hayat pahalılığı, işsizlik, anarşi trafik kazaları ve kurallara uymama gibi konulardır. 2024 yılında geçim şartları daha kötü oldu. Enflasyon aldı başını gidiyor ve insanların alım gücü düşüyor. Siyasetle pek fazla ilgilenmiyorum o nedenle fikir belirtmeyeyim. Ülkede güven duyduğum kimse yok. Eskiden bu ülkede insanlar samimi içten ve güvenilirdi ancak 45 yılda buradaki insan yapısı çok değişti.”

Ünal Ertuna

“2024 yılında beni çok fazla üzen de mutlu eden de bir şey yok. Ailemle olmak onlarının sağlığının yerinde olması beni mutlu ediyor. 2024 yılında geçim şartları daha da zorlaşmıştır. Pahalılık aldı başını gidiyor ve alım gücü her gün düşüyor. Ülkede 2024 yılında başarılı olan bir siyasi arıyorum ancak bulamıyorum. Bu ülkede siyaset dışında güvendiğim kimse yoktur. Ailem, çocuklarım ve sevdiğim arkadaşlarım dışında kimseye güvenmiyorum.”

Osman Onbaşı

“2024 yılında beni en çok üzen olay pahalılıktır. Mutlu eden pek bir şey yoktur. Yollarımız darmadağın, kazalar oluyor, kapkaranlık yollar ülke sıkıntılar içerisinde ve bu bizi üzüyor. 2024 yılında geçim şartları daha da zorlaştı. Gelirler giderleri karşılamıyor. Siyasette 2024 yılında başarılı gördüğüm bir siyasetçi maalesef yoktur. Bu ülkede güvenebileceğimiz kimse artık yoktur.”

Rukiye Yatır

“2024 yılında beni en fazla üzen her şeyin çok pahalı olması ve istediklerimizi rahatça alamıyor olmamızdır. 2024 yılında mutlu olduğum Suriye’de Esad’ın devrilmesi ve Suriye’de savaşın bitmesi olmuştur. Ülkede güveniyorum diyemem kimse kimseye artık güvenemez ancak umarım Başbakan ve Cumhurbaşkanı bu ülkede daha güzel işler yaparlar.”

Mehmet Erdoğdu

“2024 yılında beni hiç bir şey çok mutlu etmedi. Memleketin haline, insanların haline, kendi halime ve çocukların haline her şeye üzülüyorum. 2024 yılında hiç bir şey iyi olmadı. Geçmişte harcadığım para ile aldığım ürün ile bugün harcadığım parayla aldığım ürüne bakıyorum hiç bir şey iyi olmadı. 2024 yılında hiçbir siyasiyi başarılı görmüyorum ve bu ülkede artık kendimden başka hiç kimseye güvenmiyorum.”

Arif Olgun

2024 yılında beni en çok üzen olay pahalılıktır. 2024 yılında geçim şartlarımız çok daha zorlaştı. Eskiden alışveriş yaparken arabayı doldururduk ancak şimdi 3-4 parça bir şey alıyoruz ve kaçıyoruz. 2024 yılında başarılı gördüğüm herhangi bir siyasi yoktur. Verdikleri hiçbir sözü tutmuyorlar. Ülkede güven duyup takdir ettiğim kişi Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’dır. Başka da kimseye güvenmiyorum.”

Türkay Kırıkyay

“2024 yılında beni en çok üzen olay Şampiyon Meleklerin Adıyaman’da öldürülmesidir. 2024 yılında geçim şartlarımız çok daha kötü oldu. Eskiden ev almak kolay iken şimdi böyle bir durum yok ve çocuklarımıza ev yapamaz durumdayız. Para biriktirmek bile hayal oldu. KKTC’de 2024 yılında başarılı gördüğüm hiçbir siyasetçi yoktur. Ülkede polis, asker ve yargıya güveniyorum.”