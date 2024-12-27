Umut verici

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 22 ay aradan sonra politika faizini ilk kez indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.

TCMB/PPK kararlarında, "Gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verilmiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

İş dünyası TCMB Para Politikası Kurulunun (PPK) yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye çekmesini olumlu karşıladı.

Avdagiç: Beklentileri karşılayan hamle

İşte o değerlendirmeler...

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç faiz indirimine ilişkin yaptığı değerlendirmede, indirim kararının ekonomide öngörülebilirliği sağlayan, 2025'e girerken faiz planlamalarının düşüş yönünde yapılabilmesine yönelik beklentileri karşılayan bir hamle olduğunu ifade etti.

Finansman koşullarının iyileşmesinin, yatırım ve üretime katkı verecek en önemli unsur olacağını kaydeden Avdagiç, "Fonlama maliyetlerinin yüksekliği yatırım ve ticaretin önünde engel. Bu süreçte finansmanı üretime ve yatırıma yönlendirecek seçici bir kredi mekanizması tesis edilmesi son derece önemli." diye konuştu.

Aydın: Yatırım açısından önemli

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise yılın ikinci yarsından bugüne ekonomik göstergelerin faizlerin düşmesi noktasında sinyal verdiğini ve Merkez Bankasının da 250 baz puan indirimle bu doğrultuda adım attığını kaydetti.

Aydın, faizlerin düşmesini finansa erişim ve yatırım ortamı açısından önemsediklerini ve bu kararın piyasalara moral olacağını vurgulayarak, "Merkezin para politikasındaki kararlı duruşu, yurt içi talepte dengeleme, reel olarak değerlenen Türk liramız, cari açığın milli gelire oranının yüzde 5,5'ten 1'e gerilemesi, ülke risk primimizin düşmesi, rezerv düşüklüğünün endişe kaynağı olmaktan çıkması, dış kaynak maliyetinin yüzde 30 düşmesi ve 2025 yılı enflasyonunun yarı yarıya düşecek öngörüsü bizi bu beklentiye itmişti." şeklinde konuştu.

Yıldız: Devamı gelmeli

Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Cemil Yıldız ise faiz indirim döneminin başlamasını ümit verici bulduğunu ve devamının gelmesini beklediklerini söyledi.

Ülkenin uzun zamandır yüksek enflasyon ve yüksek faiz baskısı altında zor zamanlar yaşadığını bildiren Yıldız, "Bu konulardaki yüksek oranlar, özellikle sabit gelirli insanlar için hayatı fevkalade zorlaştırmaktaydı. Enflasyon ve faiz yükseklikleri fiyatlandırma davranışlarını da çok ciddi şekilde etkilemiş ve kontrolsüz bir dönemin yaşanmasına sebep olmuştu." ifadelerini kullandı.

