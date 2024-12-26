Hüseyin ÇİÇEK

Geçitkale-Tatlısu anayolunda, dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki Bayram Sarı yaralandı. Kaza, Sarı’nın, yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolun solundan çıkarak 2 takla atması sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; dün saat 12.00 sıralarında, Geçitkale-Tatlısu anayolu üzerinde, Bayram Sarı, yönetimindeki LM 907 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli virajı geçtikten sonra, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı.

Araç iki takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde zeytin bahçesi içerisinde durdu. Kaza sonucu yaralanan Bayram Sarı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bordür taşlarına çarptı

Bir başka kaza ise Lefkoşa’da meydana geldi. Metehan Kara Geçiş Kapısı yakınlarında bulunan çemberde yaşanan kazada yaralanan olmadı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza bugün saat 12.30 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Naim Adiloğlu Caddesi'nde oldu. Arthowros Tsatsinidis (E-51) yönetimindeki KOE 935 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada Metehan Kara Geçiş Kapısı yakınlarında bulunan çembere dikkatsiz bir şekilde giriş yaparak çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarpıp takla attı. Kazada yaralanan olmadı.