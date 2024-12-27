Çalışmalar bir ay sürecek

Rum Enerji Bakanı Giorgos Papanastasiou, ExxonMobil sondaj kulesinin Kıbrıs MEB'inin 5. bloğunda yer alan Elektra Bölgesi’nde Ocak ayı ortasında sondaja başlayacağını ve yaklaşık bir ay süreceğini açıkladı

Rum Bakan, 'Electra'daki jeolojik yapılar umut verici" dedi.

ExxonMobil sondaj kulesinin, biri Electra hedefinde ve diğeri blok 10'daki Pegasus hedefinde olmak üzere iki tatbikat için kullanılacağını belirten Papaanastasiou, “Sondaj programımız Ocak 2025'te Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesi 5. Blok'un güney kısmına doğru yer alan "Electra" ile başlıyor” diye duyurdu

Papanastasiou, "5. bloktaki jeolojik yapıların iyimser göründüğünü" söyleyerek, "sondaj yapmazsanız bu iyimserliğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilemezsiniz, o yüzden haydi sondaj yapalım" dedi.

Özellikle ExxonMobil'in Qatar Energy ile ortak girişimi olan Blok 5'teki sondaj kulesiyle yapılacak sondajla ilgili olarak Papanastasiou, sondaj kulesinin son birkaç gündür sondaj yaptığı Mısır'ın MEB'inden Kıbrıs MEB'ine taşındığını söyledi.

Rum Bakan, “Kıbrıs'ın MEB'i içerisinde hareket ediyor ve amacı Blok 10'daki biri 'Electra' hedefinde, diğeri 'Pegasus' hedefinde olmak üzere iki kuyu açmaktır" dedi.

Rum yönetimi “Noel NAVTEX”i ilan etti

Bu arada Güney Kıbrıs Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi, ExxonMobil’in 5’inci parseldeki "İlektra" hedefi için yapılacak sondaj nedeniyle, 24 Aralık 2024 ile 24 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak NAVTEX ilan etti.

Güney Kıbrıs Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB’deki 5’inci parselde sondaj yapılacağı gerekçesiyle NAVTEX ilan ederek bölgeyi bağladı.

Sigmalive isimli internet gazetesi “ExxonMobil'in 5’inci parselde “İlektra” hedefinde yapacağı sondaj için "Noel"de ilan edilen NAVTEX'in, 24 Aralık 2024 ile 24 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacağını bildirdi.

