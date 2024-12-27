Hedef şaştı

Euronews, Azerbaycan Hava Yolları’na ait uçağın Rus füzesi tarafından vurulduğunu aktardı. Acil iniş yapmaya çalışan uçak, Rusya'daki havalimanlarına iniş izni verilmedi. Uçak Kazakistan'ın Aktau şehrine yönlendirildi. Bu hata sonucu 38 yolcu öldü. Rus kaynakları ise Azerbaycan Hava Yolları uçağının Çeçenistan üzerinden geçtiği sırada, Rus hava savunma kuvvetlerinin Ukrayna İHA'larını düşürmeye çalıştığını belirtti.

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında acil iniş yapmaya çalışırken düşmesi sonucu 38 yolcu hayatını kaybetti. Reuters'ın dört Azerbaycan hükümet kaynağına dayandırdığı açıklamaya göre, uçağın düşmesine bir Rus karadan havaya füzesi neden oldu. Caliber isimli yayın organı da ön soruşturma sonuçlarına dayandırarak, uçağın haberleşme sistemlerinin, Rus elektronik sistemleri nedeniyle uzun süre felç olduğunu, bu nedenle bir süre radardan kaybolduğunu bildirdi.

Uçakta kaç kişi vardı?

Azerbaycan, yerel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau şehrine yaklaşık 3 kilometre mesafede, Hazar Denizi'nin doğu kıyısında düştü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den kalkan yolcu uçağı, Rusya'nın güneyindeki Çeçenistan bölgesinin başkenti Grozni'ye gidiyordu.

J2-8243 uçuş numaralı Embraer 190 uçağı 62 yolcu ve 5 mürettebat taşıyordu.

Dört Azerbaycan hükümet kaynağı Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın düşmesine bir Rus karadan havaya füzesinin neden olduğunu açıkladı.

Caliber isimli yayın organı da ön soruşturma sonuçlarına dayandırarak, uçağın haberleşme sistemlerinin, Rus elektronik sistemleri nedeniyle uzun süre felç olduğunu, bu nedenle bir süre radardan kaybolduğunu bildirdi.

Ukrayna İHA'larını vurmaya çalışıyordu

Euronews'in haberine göre, uçağın GPS navigasyon sistemleri deniz üzerindeki uçuş yolu boyunca sıkışmıştı.

Bakü merkezli uluslararası yayın kuruluşu AnewZ'nin Azerbaycan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre füze bir Pantsir-S hava savunma sisteminden ateşlendi.

Rus kaynaklarına göre, Azerbaycan Havayolları uçağı Çeçenistan toprakları üzerinden geçerken, Rus hava savunma güçleri aktif olarak Ukrayna İHA'larını vurmaya çalışıyordu.

Çeçen Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Başkanı Hamzat Kadirov, Çarşamba sabahı Grozni'ye bir insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini doğruladı ve herhangi bir can kaybı ya da hasar olmadığını kaydetti.

Pantsir-S1 savunma sistemi nedir?

1994 yılında tasarlanan Pantsir-S1’in üretimine 2008 yılında başlandı.

Karadan havaya savunma amaçlı kullanılan Pantsir-S1, üç mürettebatla hizmet veriyor.

Pantsir S1’in modifiye edilmiş versiyonu Pantsir-S1M, 2019 yılından itibaren Suriye’de kullanılmaya başlandı.

40 hedefi aynı anda takip edebilen sistem, 30 kilometreye kadar menzile sahip.

Pantsir S1’de füzelerin yanı sıra iki adet çift 2A38M 30 mm otomatik top da kullanılabiliyor.

Kazaya dair ilk bilgiler

Aralarında iki çocuğun da bulunduğu 32 kazazede, hastaneye kaldırıldı.

Birçoğunun durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

İlk müdahale ekiplerine ve video görüntülerine göre birçoğu enkazdan çıkarıldı, bazıları ise kanlar içinde kendilerini dışarı sürükledi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, 38 kişinin öldüğünü açıkladı.

Rus haber ajansı Interfax, olay yerindeki acil durum çalışanlarının, ilk değerlendirmeye göre her iki pilotun da kazada öldüğünü söylediğini aktardı.

Rusya'nın havacılık gözlemcisi, Telegram üzerinden yaptığı ilk açıklamada, kazanın bir kuş çarpmasının ardından uçakta meydana gelen “acil durum” nedeniyle gerçekleştiğini bildirmişti.