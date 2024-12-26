Kurtulanlar var

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Sis nedeniyle rotası değiştirilen uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre uçağın kuş sürüsüne çarptıktan sonra acil iniş kararı aldığı aktarıldı. Düşen uçakta 62'si yolcu ve 5'i mürettebat olmak üzere 67 kişinin bulunduğu bildirildi. Kazak yetkililer, kazada 2'si çocuk olmak üzere 32 kişinin kurtarıldığını ve en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Azerbaycan'da, uçak kazası nedeniyle bir günlük milli yas ilan edildi.

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, düşen uçağın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye gitmekte olduğunu aktardı.

Sis nedeniyle rota değişti

Grozni'deki sis nedeniyle uçağın rotasının değiştirildiği ifade edildi. Uçağın sis nedeniyle Grozni'den Dağıstan'a yönlendirildiği aktarıldı.

İlk belirlemelere göre uçağın kuş sürüsüne çarptıktan sonra acil iniş kararı aldığı kaydedildi.

Uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi.

Uçakta 67 kişi bulunuyordu

Düşen yolcu uçağında 62'si yolcu ve 5'i mürettebat olmak üzere 67 kişinin bulunduğu belirtildi.

Kazak yetkililer, düşen uçaktan 2'si çocuk olmak üzere 32 kişinin kurtarıldığını aktardı. Kazada en az 30 kişi yaşamını yitirdi.

Uçakta 37 Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan ve 16 Rusya vatandaşının bulunduğu bildirildi.

Düştükten sonra alev aldı

Uçak düştükten sonra alev aldı. Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi.

Kurtarma ekipleri yangına müdahale ederken bölgede bir operasyon merkezi kuruldu.

Uçak brezilya yapımı

Tengri haber ajansının bildirdiğine göre Aktau yakınlarında düşen uçak, kısa ve orta mesafeli rotalarda yaygın olarak kullanılan çift motorlu bir jet olan Embraer ERJ-190.

Uçaklar Brezilyalı bir şirket tarafından üretiliyor.

ERJ-190 (E190) modeli, kabin konfigürasyonuna bağlı olarak 96 ile 114 yolcu taşıyacak şekilde tasarlandı.

Bu uçaklar 4 bin 500 kilometreye kadar menzilli uçuş gerçekleştirebiliyor.

Azerbaycan'da milli yas

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uçak kazasında çok sayıda insanın yaşamını yitirmesi ve yaralanması nedeniyle 26 Aralık'ta bir günlük milli yas ilan edilmesi yönünde karar aldığı bildirildi.

