80 sürücü rapor edildi

İskele Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı içerisinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Denetimlerde 80 araç sürücüsü ceza aldı, 22 araç trafikten men edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde ise 180 araç sürücüsü ceza aldı, 22 araç ise trafikten men edildi. 655 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde ceza alan sürücülerin 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, biri seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmamak, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i de sigortasız araç kullanmaktan yazıldı.

