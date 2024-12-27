Müebbet hapsi istedi

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ikinci duruşmasında savcının mütalaası okundu.

Savcı, tüm sanıkların suç ortağı olduğun belirtti. Savcı, "Aile polisleri yanlış yönlendirdi. Sanıklar eylemlerini müşterek fail olarak işledi. Suçlular ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalı. Nevzat ve Salim dahil tüm sanıklar suç ortağı. 'İyi hal'e yer yok. Narin'i boğmak suretiyle ölümüne sebep oldular." dedi.

Savcı mütalaasında, aile bireylerinin Narin Güran olayını saklamak ve gizlemek için organize bir şekilde hareket ettiğini dikkati çekerek, sanıkların iştirak halinde suç ortakları olduğunu belirtti.

Elde edilen veriler ve dosya kapsamındaki delillere bakıldığında sanıkların olay günü Arif Güran'ın evinde olduğunun belirlendiğini aktaran savcı, Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Savcı, TCK'nın ilgili maddeleri gereği sanıkların cezalarında iyi hal indirimine gidilmemesini istedi.

Salim Güran’ın işçisi tanık olarak dinlendi

Duruşmada dinlenen ilk tanık, Salim Güran’ın çalışanı olan 15 yaşındaki R.A. oldu.

R.A.'ya Salim Güran'la olan konuşmasının ses kaydı dinletildi. R.A., “Salim, senin yüzünden başımıza bunlar geldi, üstü ıslaktı, değiştirmişti” sözleri için ifadesini okumadan imzaladığını söyledi.

Mahkeme Başkanı, tanık R.A.'ya, "O ifadeyi tutuklandıktan sonra ağlayarak söyledi, ifade tutanağında değil." diyerek itiraz etti.

Salim Güran'ın ayaklarının ıslak olup olmadığı sorusuna, "Hatırlamıyorum, dikkat etmedim" yanıtını verdi. R.A. gözaltında ağladığını, bir kere dövüldüğünü iddia etti.

"Narin'i görmedim"

Çoban, Ahmet Akgün'ün ifadesine başlandı. "Narin’in öldürüldüğü gün Dara-2 kameralarında çobanlık yaptığını görüyoruz. Narin’i gördün mü?" sorusuna çoban Akgün, "Hayır." yanıtını verdi. Akgün, "Seni niye çağırmışlar?" sorusuna ilişkin de "Yabancı arabayı sordular. Köyden ben sabah gidiyorum akşam geliyorum." ifadesini kullandı.

Akgün de kendisini bir kişinin dövdüğünü öne sürerek ağlamaya başladı. Akgün "Şerefim namusum üzerine yemin ederim ben bir şey görmedim" diye konuştu.

Akgün, Enes Güran'ın kendisini de eve kız getirdiğini de görmediğini belirtti. Kendisine karışan kimsenin olmadığını, tehdit de edilmediğini söyledi.

Nevzat Bahtiyar: Öldürmedim

İtirafçı Nevzat Bahtiyar, geçen celsede söylediklerinin dışında söyleyecek bir şeyinin olmadığını ve Narin'i kendisinin öldürmediğini dile getirdi.

Anne Güran beddua etti

Duruşma esnasında hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen anne itirafçı hakkında beddua okudu. Narin'in katilini istediğini söyledi ve Nevzat Bahtiyar'a beddua okudu. Ağabey Enes Güran söylemek istediği bir şey olmadığını belirtti.

Savcı mütalaasını tekrarladı

Savcı, "Aile polisleri yanlış yönlendirdi. Sanıklar eylemlerini müşterek fail olarak işledi. Suçlular ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalı. Nevzat ve Salim dahil tüm sanıklar suç ortağı. 'İyi hal'e yer yok. Narin'i boğmak suretiyle ölümüne sebep oldular." dedi.



Duruşma salonu karıştı

Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının duyulmasıyla izleyici olarak gelen Hüseyin Güran ayağa kalkarak "Bize iftira edenlerin anasını avradını sinkaf edeyim" deyince salonda tansiyon bir anda yükseldi. Salona çevik kuvvet polisleri çağrıldı. Mahkeme başkanı yaşanan bu gerginlik üzerine salonu boşalttı. Duruşmaya ara verildi.

Ağabey Enes, savcının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını duyunca sinir krizi geçirip kafasını duvara vurmaya çalıştı. Salondan çıkarılırken jandarmalar engel oldu.

