Gelenek bozulmadı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve lojistik desteğiyle gelenekselleşen Noel Etkinliği, bu yıl da bölgede yaşayan yabancıları bir araya getirdi. Geleneksel olarak düzenlenen Noel Etkinliğinden elde edilen gelir bu yıl da Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlandı. Kanser Hastalığına dikkat çekilen etkinlikte soğuğa aldırış etmeyen onlarca kişi önceki gün denize girerek hem Noel’i kutladılar hem de KHYD’ye destek oldular. Şarkıları eşliğinde sıcak içeceklerle birlikte Noel pastası ikram edilen ve etkinlikte, toplam 10 bin 740 TL ve 10 Euro toplandı. Para, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne teslim edildi. Etkinliğe İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece, KHYD İskele Sorumlusu Ersin Nizam ile Dernek gönüllüleri, bölgede yaşayan yabancılar katıldı.

Katılımcılara Golifa ikram edildi

Öte yandan Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Bölge gönüllüleri de etkinlikte Kıbrıs Kültürünün bir parçası olan Golifa’yı etkinlik alanında yaparak, etkinliğe katılan yabancı dostlarımıza ikram ettiler. İskele’de yaşayan yabancılar, Noel etkinliğiyle, deyim yerindeyse bir kez daha yüreklere dokundular. İskele Belediyesi’nin lojistik destek verdiği, geleneksel hale getirilen ve İskele Belediyesi Halk Plajı Babutsa Büfe önünde gerçekleşen Noel Kutlamasında İskele Belediyesi Sağlık Birimi de hazırda bulundu.

