Halk perişan

Ömer KADİROĞLU

Akaryakıt başta olmak üzere hemen tüm tüketim maddelerinin fiyatlarında meydana gelen artışlar, dövizdeki sert düşüşe rağmen yerinde sayıyor. Hatta bazı ürünlerin fiyatlarında yeni artışlar yaşanıyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar “dolar düştü, fiyatlar da düşecek derken, bir hafta önce 83 liraya aldığımız yağın fiyatı 120’ye yükseldi” dedi.

Mutfakların vazgeçilmesi olan patatesin kilosu 15, taze fasulyenin 29, salatalığın da 21 liraya yükselmesi vatandaşlara “bu kadarı da olmaz” dedirtti. Hükümetin piyasayı denetlemesini isteyen vatandaşlar; yükselen fiyatların aşağıya inmemesi halinde ülkede ciddi bir açlık krizi yaşanacağına dikkat çekti.

Ne dediler…?

Ethem Yentur

“Evin ihtiyaçlarını almak için alışverişe geldim. Dövizde bir yükseliş olmuştu ve buna bağlı olarak her yerde her sektörde fiyatlarda bir yükseliş olmuştu. Şu anda dövizde ciddi bir düşüş var ancak fiyatlarda hiçbir şekilde aşağıya doğru bir değişim göremedik. Döviz yükselince fiyatlar artıyor ama döviz düşünce fiyatlar inmiyor. Gece yatıyoruz sabah kalkıyoruz farklı fiyatlar. Döviz yükselirken akaryakıt her gün arttı ancak şu an döviz düşse de bir değişiklik göremiyoruz. Piyasada devlet ciddi bir şekilde denetim yapmalı ve bu durumu düzeltmelidir.”

Süleyman Taşaner

“Evin eksiklerini almaya geldik ancak her şey ateş pahası. Evin ihtiyaçlarını çekinerek korkarak alıyoruz. Patates döviz düştüğü halde 14 -15 lira civarında satılıyor. Devletin bu konuda denetleme yapması gerekiyor. Dövizdeki düşüş nedeniyle piyasadaki fiyatların da düşmesini bekliyoruz. Eskiden paramız yettiği için 20 günlük erzak alabiliyorduk. Şimdi aldığımız para ihtiyaçlarımızın yarısını bile karşılamaya yetmiyor. Madem döviz düştü o zaman hızlı bir şekilde en erken zamanda ürün fiyatlarının da düşmesini bekliyoruz.”

Ayşe Khader

“Meyve sebze alışverişi yapmak için markete geldim. Döviz yükselirken ürün fiyatları çok fazla artmıştı. Döviz düşünce ürün fiyatları da indirilecek diye sevindirirken baktık ki hala daha bazı ürünlerin fiyatı yükseliyor. Döviz düşse de piyasada bir ucuzlama olduğunu göremedik. Hala fiyatlar cep yakar durumda. Üç ay önce 50 TL’ye aldığım yemeklik sıvı yağın fiyatının 120 liraya çıktığını gördüm.”

Osman Rakibet



“Haftalık evimizin ve çocukların ihtiyaçlarını almak için alışverişe geldik. Daha önce dövizdeki yükseliş gerekçe gösterilerek piyasadaki her şeyin fiyatlarına artış yapmışlardı. Ancak şimdi dövizde ciddi bir düşüş oldu ancak fiyatlarda indirim yapılmadı. Daha önce haftalık alışveriş için 800 civarında bir harcama yapıyorduk. Şimdi ise bin 500 lirayı aşmış durumda. Hatta birçok ürünü almaktan vazgeçiyoruz. Piyasada bir denetim yapılması gerekiyor. Yetkililer inceleme yaparak yüksek fiyatlı ürünlerin indirimini sağlamalıdır.”Seval Onan“Genel olarak fiyatlar çok yüksek. Dövizdeki yükseliş nedeniyle piyasadaki tüm ürünlere ciddi artışlar yapıldı. Bir süredir dövizde ciddi bir düşüş olmasına rağmen piyasada herhangi bir ürünün fiyatının düştüğünü göremedik. Bu noktada yetkililerin piyasada ciddi bir denetim yapması gerekiyor.”

Çağlar Ateş

“Artık günlük alışveriş yapamıyoruz aylık veya haftalık alabiliyoruz. Daha önce 400-500 liralık alışveriş yapabiliyorduk şimdi cebimizde 50-100 TL para ile günümüzü geçirmeye çalışıyoruz. Ben serbest meslek çalışanıyım. Raflardaki fiyatlara bakıp alışveriş yapıyoruz ve bazen de cebimizdeki para çıkışmadığı için aldıklarımızın bir kısmını kasada bırakmak zorunda kalıyoruz. Döviz arttı denilerek piyasadaki fiyatlar yükseltilmişti. Ancak bir süredir dövizde düşüş yanıyor olsa da hiçbir ürünün fiyatlarında ve akaryakıt fiyatlarında bir düşüş göremedik.”

Bayram Okyay

“Alışverişe geldik ve ihtiyaçlarımızı almaya çalışıyoruz. Fiyatlar çok yüksek ve bu yükselişin dövizden kaynaklı olduğunu söylüyorlardı. Şu anda dövizde bir süredir düşüş vardı ancak piyasada herhangi bir ürünün fiyatının düştüğünü göremedik. Bu fiyatların yetkililer tarafından denetlenip düşürülmesi gerekiyor ancak öyle bir umudumuz ne yazık ki yoktur. Yetkililerin tek derdi seçim oldu kimse halkı düşünmüyor.”

Hasan Ak

“Fiyatlar çok aşırı derecede yüksektir. Alışverişe geliyoruz ancak ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. En ucuz yağ bir hafta önce 92 iken şimdi 120 TL oldu. Fiyatlardaki artışı dövize bağladılar ancak şu an dövizde ciddi bir düşüş olmasına rağmen piyasadaki hiçbir üründe indirime gidilmedi. Asgari ücretle geçinmek kesinlikle imkânsız hale geldi.”

Ümit Terzi

“Piyasadaki ürünlerin fiyatları çok yüksektir. Bu yükselişin dövizden kaynaklandığını söylüyorlar ancak döviz şu an düşüşte olsa da ürünlerin fiyatında indirim göremedik. Bunun aksine dövizdeki düşüşe rağmen market raflarında artış sürüyor. Bu noktada yetkililerden bir denetim beklense de o yönde bir hareket göremiyoruz.”