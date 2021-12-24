Çözüm üretilmiyor

Ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintileri sürerken, vatandaşlar isyan ediyor; hastalar, çocuklar, işletmeler mağdur oluyor. Geceleri de faaliyet gösteren Bizim Meyhane’nin sahibi Emirali Tatlıdil Lefkoşa bölgesinde dün akşam yapılan kesinti anlarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta müşterilerin karanlıkta oturduğu görülürken, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar da dün Gündem Özel programında yaşanan durumla ilgili anlamlı bir mesaj verdi.

Kriz büyüyor

AKSA’nın 400 milyon liralık alacağını tahsil edemediği için üretimi düşürmesi, Teknecik'te bir jeneratörün bakımda olması nedeniyle son 5 gündür yapılan elektrik kesintileri herkesi canından bezdirdi. Tüm bölgelerde dönüşümlü olarak yapılan birer saatlik kesintilerin bir süre daha devam edeceği belirtildi. Havaların iyice soğumasıyla birlikte ısınma ihtiyacı had safhaya çıkarken, evde küçük çocuğu, hastası, bakıma muhtaç yaşlısı olanlar yaşanan kesintilerden dolayı mağdur oluyor.

Hem gece hem gündüz yapılan kesintilerden dolayı iş yerleri de etkilenirken, bunlardan biri olan Bizim Meyhane’nin sahibi Emirali Tatlıdil dün akşam saat 20.00 sıralarında Lefkoşa bölgesinde yapılan kesinti esnasında iş yerinin içerisine düştüğü durumu gösteren bir fotoğraf paylaştı.



Müşterilerinin karanlıkta oturduğunu belirten Tatlıdil, “Artık yeter, bu kesintilere çözüm bulsunlar” dedi.

Akar’dan anlamlı mesaj

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar hafta için her gün saat 16.30’da yayınlanan ve Funda Bedir’le birlikte sunduğu Gündem Özel programına dün farklı bir giriş yaparak, yaşanan elektrik kesinleriyle ilgili mesaj verdi.

Karanlık stüdyoda mum ışığıyla başlayan programda Türk Sanat Müziği klasiklerinden Makber şarkısı çalındı.

‘Her yer karanlık’ sözleriyle başlayan şarkının günümüzdeki durumu anlattığını ifade eden Akar, “Diyalog olarak kaç zamandan beridir uyarıyoruz; Çözüm üretin, plan yapın ama kimse dikkate almadı. Şimdi karanlık günler geldi” ifadelerini kullandı.