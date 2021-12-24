Toplam 2 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 15 bin 719 test sonucu 129’u yerel 165 yeni vaka saptandı, bir kişi hayatını kaybetti.

Hayatını yitiren kişinin Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi gören Coronavirüs hastası 74 yaşındaki Ali Kaleciler olduğu belirtildi.

KKTC’de Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 135’e yükseldi. Güney Kıbrıs’ta ise 93 bin 233 test yapıldı, 978 yeni vaka tespit edildi, bir kişi ise Covid-19’dan hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre saptanan yeni vakaların 36’sı daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, gözetim altında bulunuyordu.

Yerel vakaların 37’si Lefkoşa, 35’i Girne, 43’ü Gazimağusa, 3’ü Güzelyurt, 9’u İskele, 2’si Lefke’den.

Dünkü testlerle, şu ana kadar yapılan toplam test sayısı 4 milyon 555 bin 242’ye çıkarken, şimdiye kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 33 bin 837’ye yükseldi.



Dün 212 covid-19 hastası ise taburcu oldu. Böylece şimdiye kadar iyileşip taburcu edilen vaka sayısı 31 bin 451’e çıktı.Açıklamaya göre şu an covid-19 nedeniyle yoğun bakımda 12 hasta yatıyor.

2 bin 254 vakanın tedavisi sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre şu anda ülkede 2 bin 254 kişinin Covid-19 tedavisi sürüyor. Bunların 61’i pandemi merkezinde bulunuyor. Merkezi karantinadaki vaka sayısı ise 2 bin 181.

Dün bir kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle hayatını kaybeden hasta sayısı 134’e yükseldi.

Öte yandan dün ülkede 2 bin 345 covid-19 aşısı yapıldı. Son 24 saatte 384 yeni bileklik takılırken, 481 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Takip edilen toplam bileklik sayısının 5 bin 593, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısının ise 101 bin 178 olduğu belirtildi.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta ise 93,233 test yapıldı, 978 yeni vaka tespit edildi, bir kişi ise Covid-19’dan hayatını kaybetti. Güneyde pozitiflik oranı 1.05 olarak kayda geçti.