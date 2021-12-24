Sürücü tedavi altında
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'da Şht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde, Ramadan Esmeri (E-27), yönetimindeki KG 941 plakalı salon araç ile Güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda bulunan Hacıali Emlak önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına aracının ön kısmı ile çarptı. Sürücü daha sonra kaldırım üzerindeki elektrik direği ve gergi teline çarparak durdu. Çarpma nedeniyle alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Canını zor kurtardı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ramadan Esmeri’nin aracı elektrik direğine vurduktan sonra alev aldı
Sürücü tedavi altında
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