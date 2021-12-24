Canını zor kurtardı

Lefkoşa’da dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazanın ardından araç yangını oldu. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen Ramadan Esmeri yönetimindeki araç, elektrik direği ve gergi teline çarptıktan sonra alev aldı. Kazada hafif yaralanan sürücü araçtan kendi imkânlarıyla çıktı. Sürücü olay yerine gelen ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak, müşahede altına alındı. Araç yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sürücü tedavi altında

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'da Şht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde, Ramadan Esmeri (E-27), yönetimindeki KG 941 plakalı salon araç ile Güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda bulunan Hacıali Emlak önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına aracının ön kısmı ile çarptı. Sürücü daha sonra kaldırım üzerindeki elektrik direği ve gergi teline çarparak durdu. Çarpma nedeniyle alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.