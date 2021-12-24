Yeni yıla cezaevinde girecekler

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’ndan sahte PCR testiyle giriş yapmaya çalışan Aziz Songül, Semih Alımlı ve Behlül İşkar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Via Famagusta isimli yük gemisinde çalışan zanlıların daha önce yaptırdıkları ancak tarihi geçen testlerin tarihlerini değiştirerek, limandaki sağlık görevlilerine verdiği açıklandı. Zanlılar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Raif Safa, 19 Aralık tarihinde saat 10.20 sıralarında Gazimağusa Limanı’na gelen Via Famagusta isimli yük gemisinde çalışan zanlı Aziz Songül, Semih Alımlı ve Behlül İşkar’ın KKTC’ye giriş yapmak için telefonlarında bulunan eski PCR sonuçlarını bilgisayara yükleyip tarihlerinde oynama yaptıktan sonra çıktı aldıklarını söyledi. Polis, zanlıların sahte belgeleri limanda görevli sağlık ekiplerine verip tedavüle sürdüklerini açıkladı. Zanlıların aynı gün tespit edilerek tutuklandıklarını açıklayan Safa, cep telefonlarının emare olarak alındığını aktardı. Zanlıların suçunu itiraf ettiğini bildiren Safa, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Safa, ülkede yasal statüleri olmayan zanlıların, davaları görüşülünceye değin Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, davaları görüşülünceye değin ve 2 ayı aşmamak şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.