Çok mutlu oldu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Anı Ormanı’nda ağaç dikme etkinliğine katıldı. Pilli, anı ormanı oluşturulmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Bakan Pilli, yanan ormanları eski haline kazandırmanın çevre ve doğa için büyük önem taşıdığını, yangının ardından bu bölgede büyük bir kayıp yaşandığını belirterek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Anı Ormanı’nda fidan dikimine sağlık çalışanları adına katkı koymaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Doğada bir denge olduğunun altını çizen Pilli, her canlının doğaya bir katkısı olduğunu, buna sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2021, 11:00

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu da, yangının ardından bin hektarlık bir bölümün yandığını, o günden bu yana fidan dikerek, bölgeyi ağaçlandırmaya çalıştıklarını ifade etti.Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Dr. Adil Özyılkan da, anı ormanının pandemi döneminde güzel şeyler de olduğunun bir göstergesi olduğunu dile getirerek, tüm hastane adına Orman Dairesi Müdürlüğü ve Sağlık Bakanı’na teşekkür etti.Fidan dikimi etkinliğine katılan Merhum Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun kızı Meltem Nalbantoğlu da, doğaya armağan edilen böylesi önemli bir anı ormanında babasının isminin yaşatılmasının büyük bir gurur olduğunu söyledi.