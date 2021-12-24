İyi çalıştılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Inndorm isimli öğrenci yurdunda çalışan ve 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım aylarında kayıt yaptıran öğrencilerden temin ettikleri paraları çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlı Rabia Meryem Aykut ile Furkan Mert İnce hakkındaki soruşturma devam ediyor.

İlk etapta 49 bin 200 TL ve 900 Dolar çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlıların sirkat ettikleri miktar 133 bin 310 TL ile 13 bin 150 Dolar’a yükseldi.

Polis, geride dönük işlemlerle ilgili araştırmalarını sürdürürken, zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada haklarında, ‘müstahdem tarafından sirkat’ ve ‘evrak sahteleme’ suçlamalarıyla soruşturma yürütülen zanlıların tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılması talep edildi.

Soruşturma devam ediyor



Soruşturmayı yürüten polis memuru Gökhan Kol, 2021 yılı Eylül-Ekim ayları içerisinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren Inndorm isimli öğrenci yurdunun müstahdemleri olan zanlı Rabia Meryem Aykut ve Furkan Mert İnce’nin şu anda aranmakta olan bir şahıs ile birlikte öğrencilere kiralamış oldukları odalardan tahsil paraları şirket hesabına yatırmayarak çaldıklarını açıkladı. Kol, olayın 2 Aralık 2021 tarihinde bildirilmesi üzerine zanlılar hakkında tutuklama emri temin edildiğini ve 7 Aralık 2021 tarihinde Aykut ile İnce’nin gözaltına alındığını söyledi.Kol, ilk etapta 49 bin 200 TL ve 900 Dolar çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlıların sirkat ettikleri miktarın 133 bin 310 TL ile 13 bin 150 Dolar’a yükseldiğini söyledi.Kol, her iki zanlının da ayrı ayrı sözlü beyanlarında bulunduğunu; parayı öğrencilerin kayıp olan eşyalarına karşılık ödeme yapmak için kullandıklarını iddia ettiklerini söyledi.Kol, zanlıların ayrıca tüm parayı teslim ettiklerini öne sürdüklerini açıkladı. Polis, yapılan soruşturma neticesinde öğrencilere kesilen makbuzların, birinci, ikinci ve üçüncü suretlerinde, tarih ve miktarlar üzerinde değişiklik yapıldığının belirlendiğini ve zanlılar aleyhine evrak sahteleme ile ilgili de soruşturma başlatıldığını bildirdi. Kol, aranan bir kişi daha olduğunu söyledi. Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.