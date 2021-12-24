İyi çalıştılar

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da faaliyet gösteren Inndorm isimli öğrenci yurdunda çalışan ve 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım aylarında kayıt yaptıran öğrencilerden temin ettikleri paraları çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlı Rabia Meryem Aykut ile Furkan Mert İnce hakkındaki soruşturma devam ediyor.
İlk etapta 49 bin 200 TL ve 900 Dolar çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlıların sirkat ettikleri miktar 133 bin 310 TL ile 13 bin 150 Dolar’a yükseldi.
Polis, geride dönük işlemlerle ilgili araştırmalarını sürdürürken, zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Duruşmada haklarında, ‘müstahdem tarafından sirkat’ ve ‘evrak sahteleme’ suçlamalarıyla soruşturma yürütülen zanlıların tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılması talep edildi.
Soruşturma devam ediyor
Kol, ilk etapta 49 bin 200 TL ve 900 Dolar çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlıların sirkat ettikleri miktarın 133 bin 310 TL ile 13 bin 150 Dolar’a yükseldiğini söyledi.
Kol, her iki zanlının da ayrı ayrı sözlü beyanlarında bulunduğunu; parayı öğrencilerin kayıp olan eşyalarına karşılık ödeme yapmak için kullandıklarını iddia ettiklerini söyledi.
Kol, zanlıların ayrıca tüm parayı teslim ettiklerini öne sürdüklerini açıkladı. Polis, yapılan soruşturma neticesinde öğrencilere kesilen makbuzların, birinci, ikinci ve üçüncü suretlerinde, tarih ve miktarlar üzerinde değişiklik yapıldığının belirlendiğini ve zanlılar aleyhine evrak sahteleme ile ilgili de soruşturma başlatıldığını bildirdi. Kol, aranan bir kişi daha olduğunu söyledi. Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.