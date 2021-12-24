Ercan’da operasyon

Suna ERDEN

Girne’de faaliyet gösteren Garanti Teknoloji telefoncu dükkanı sabaha karşı soyuldu. İş yerinin alüminyum kapısını kıran 19 yaşındaki Barış Ayırbaz, çaldığı 10 bin dolar değerindeki 36 telefonla kaçmak üzereyken Ercan Havaalanı’nda yakalandı.



Elde edilen bilgilere göre; kısa bir süre önce ülkeye turist olarak gelen Barış Ayırbaz, 22 Aralık 2021 tarihinde saat 03.45 sıralarında Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet Garanti Teknoloji isimli iş yerinin giriş kapısını kırarak, içeri girdi. Başına şapka takan zanlı, içeriden çeşitli markalarda 10 bin dolar değerinde 36 telefon çaldı. Telefonları sırt çantasına koyarak iş yerinden çıkan şahıs, birkaç saat sonra yakalandı.Hırsızlık olayı sabah saat 07.00 sıralarında belli oldu. Polise haber verilmesi üzerine iş yerine ait ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucu zanlının eşgali belirlendi.Zanlıyı tespit eden polis, kara ve hava alanlarına durumu bildirdi. Ekipler önlemini alırken, zanlı saat 15.00 sıralarında ülkeden çıkış yapmak için gittiği Ercan Havaalanı’nda yakalandı. Girne Polis Müdürlüğü hücrelerinde tutulan zanlı bugün mahkemeye çıkarılacak.