Şebeke işi

Suna ERDEN

Akıncılar bölgesinde yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan 16 kişiyle onları para karşılığında Rum kesimine götürmeye kalkışan Nauman Ali, Nauman Khan ve Zohaib Ali dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İnsan kaçakçılığıyla ilgili soruşturma sürerken, polisin iki yeni isme ulaştığı belirtildi. Bu iki yeni ismin, üçüncü dünya ülkelerinden öğrenci izniyle getirttikleri şahısları, para karşılığında güneye kaçırdıkları bilgisi elde edildi.

Ayrıca bu şahısların okul kayıt işlemlerini kolay yapabilmeleri için üniversitelerle bağlantı kurdukları, bu konuda onlara yardım eden bazı kişiler olduğu belirtildi. Polisin bu kişileri de tespit etmeye çalıştığı açıklandı.

Soruşturma sürüyor



Duruşmada insan kaçakçılığı yapan iki kişinin daha arandığı açıklandı. Mahkemede olayı aktaran polis, 11 Aralık 2021 tarihinde saat 21.00'de, Akıncılar bölgesinde yasal sınır olmayan bir noktadan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan ZPH 910 plakalı Nissan Note marka araç, ZSV 519 plakalı Ford Fiesta marka araç ve ZRK 766 plakalı Ford Fiesta araç ile bu araçların şoförleri Nauman Ali, Nauman Khan ve Zohaib Ali’nin tespit edilerek, gözaltına alındığını söyledi. Polis, araçlarda Raja Muhammad Naveed, Brahim Kone, Muhammad IsrarAhmat Faisal Furmulu, Ahmad Tamım Mırzada, Khalid Sultanı, Ahmad Faisal Mırzada, Alisina Ehsanzaı, Zeshan Sıtanıkzı, Muhammed Bilal, Patiyence Markus Danat, Cherah Nbombon ve Grace Ngalula Kalele isimli şahısların tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıların aynı gün 2. Piyade Bölük Komutanlığı devriye personeli tarafından suçüstü tespit edilip, tutuklandıklarını söyledi.Polis, yapılan soruşturma sonucu Nauman Ali, Nauman Khan ve Zohaib Ali’nin 16 kişiyi para karşılığında güneye geçireceklerinin belirlendiğini söyledi.Polis, yine aynı gün zanlı Yasır Shahzad’ın ZLZ 714 plakalı araçla şüpheli görülüp, tutuklandığını belirtti.Polis memuru yapılan soruşturmada insan kaçakçılığı yapan iki kişi daha tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, tespit edilen iki yeni ismin üniversitelerle bağlantı sağlamasına yardımcı olan bazı şahısların da olduğunu belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.