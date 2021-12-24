Şebeke işi

Suna ERDEN
Akıncılar bölgesinde yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan 16 kişiyle onları para karşılığında Rum kesimine götürmeye kalkışan Nauman Ali, Nauman Khan ve Zohaib Ali dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
İnsan kaçakçılığıyla ilgili soruşturma sürerken, polisin iki yeni isme ulaştığı belirtildi. Bu iki yeni ismin, üçüncü dünya ülkelerinden öğrenci izniyle getirttikleri şahısları, para karşılığında güneye kaçırdıkları bilgisi elde edildi.
Ayrıca bu şahısların okul kayıt işlemlerini kolay yapabilmeleri için üniversitelerle bağlantı kurdukları, bu konuda onlara yardım eden bazı kişiler olduğu belirtildi. Polisin bu kişileri de tespit etmeye çalıştığı açıklandı.
Soruşturma sürüyor
Polis, yapılan soruşturma sonucu Nauman Ali, Nauman Khan ve Zohaib Ali’nin 16 kişiyi para karşılığında güneye geçireceklerinin belirlendiğini söyledi.
Polis, yine aynı gün zanlı Yasır Shahzad’ın ZLZ 714 plakalı araçla şüpheli görülüp, tutuklandığını belirtti.
Polis memuru yapılan soruşturmada insan kaçakçılığı yapan iki kişi daha tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, tespit edilen iki yeni ismin üniversitelerle bağlantı sağlamasına yardımcı olan bazı şahısların da olduğunu belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.