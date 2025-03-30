327 sürücüye ceza yazıldı

Ülke genelinde önceki gece gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 854 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 327 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken; 21 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre rapor edilen trafik suçları şöyle:

“136’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 31’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 22’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si muayenesiz araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak ve 98’i diğer trafik suçları.”

Denetimler bayramda aralıksız sürecek

Bu arada polis güvenli bir bayram tatili için tüm tedbirleri aldığını açıkladı.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), huzurlu ve güvenli bir bayram tatili için tüm tedbirleri aldığını, 24 saat halkın hizmetinde olacağını bildirdi.

Ramazan Bayramı için alınan önlemlerle ilgili PGM tarafından yapılan açıklamada, tatil boyunca “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz olarak polise ulaşılabileceği belirtildi.

Bayram tatilinde vatandaşların ev ve iş yerlerini olası yangın ve hırsızlığa karşı önlem alarak terk etmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Ev ve iş yerlerinizden ayrılırken güvenlik sistemlerinizi kontrol edip, varsa güvenlik kamerası sisteminin aktif ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz ve kapı ile pencereleri mutlaka kilitleyiniz. Ayrıca elektrikle çalışan cihazları ve prizlerini de kontrol edip, yangına sebebiyet vermeyecek şekilde tedbirlerinizi alınız.” denildi.

Açıklamada, “Tatil süresince yoğunlaşacak trafikte kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız, gerekirse ulaşım hizmeti alınız.” uyarısında bulunuldu.





Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025, 01:21