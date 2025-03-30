Henüz 22 yaşındaydı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta üniversite eğitimi gören 22 yaşındaki Berat Tunç, Lefke-Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Lefke Avrupa Üniversitesi’nde eğitim gören Tunç’un ölümüyle 1 Ocak 2025’ten bu yana kazalar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya çıktı.

Tunç’un ölümüyle sonuçlanan kazanın yaşandığı bölgede aydınlatmanın yetersiz olduğu görüldü.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 00.02 sıralarında, Lefke - Güzelyurt Çift Şeritli anayolu üzerinde meydana geldi.

Berat Tunç, yönetimindeki DN 505 plakalı salon araç ile Lefke istikametinden Güzelyurt istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada Cengizköy Çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp takla attı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Berat Tunç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yol karanlıktı

Tunç’un ölümüyle sonuçlanan kazanın yaşandığı çemberde aydınlatmanın yetersiz olduğu görüldü. Karanlık yolda bir ölüm daha yaşanması tepkilere neden olurken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.