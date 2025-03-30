Minik Arzu yaralandı

Gaziköy- Ercan yolunda meydana gelen trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı. Çamlıbel’de meydana gelen trafik kazasında koşarak yolun diğer tarafına geçmeye çalışan beş yaşındaki çocuk yolda seyreden araca çarparak yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; Gaziköy- Ercan yolundaki kaza önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Sultan Kızılkara (K-43), yönetimindeki NP 719 plakalı araçla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, toprak sete çarpıp takla attı. Kazada yaralanan olmadı.

Beş yaşındaki çocuk yaralandı

Çamlıbel’de meydana gelen trafik kazasında koşarak yolun diğer tarafına geçmeye çalışan beş yaşındaki çocuk yolda seyreden araca çarparak yaralandı.

Olay, önceki akşam saat 16.30 sıralarında Çamlıbel’de Gündoğdu Meydanı’nda meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre; yaya Fadime Uğraş (Ç-5) Osmanlı Kahvehanesi önünden yol içerisine koşup karşıya geçmeye çalıştığı sırada, o esnada yol üzerinde batı istikametine doğru seyreden Arzu Yıldız (K-28) yönetimindeki SA 471 plakalı salon aracın sağ kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan çocuk, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındı.

