Hediye dönemi bitti

Ömer KADİROĞLU

Ramazan Bayramı öncesinde kamu çalışanlarına maaşların ödenmesi nedeniyle parayı alan vatandaşlar marketlere koştu. Hemen tüm marketler yoğun bir gün geçirirken, Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar; eskisi gibi aile yakınlarına hediye alma imkanı olmadığını, elde edilen gelirin mutfak için harcandığını söyledi.

Bayram arifesinde bazı sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa tepki gösteren vatandaşlar, böylesi dönemlerde dayanışmanın önemli olduğuna dikkat çekerek “zam yerine ucuzluk yapmalarını beklerdik ama yine olmadı” dedi. Vatandaşlar, dövizdeki artış gerekçesiyle ithal ürünlerin fiyatlarında da artışlar olduğunu söyledi.

Ne dediler?..

Nina Çeliktaş

“Eski bayramlarda bütün sülale toplanır hep birlikte yemekler yer daha sonra da ailece gezmeye giderdik. Ancak bu bayram ekonomik sıkıntılar nedeniyle ailece evde olacağız. Artık kimse bir yere gidemiyor ve herkes evde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu bayram çocuklarla büyüklerimizle toplanıp mangalı yakıp eğleneceğiz. Pahalı olsa da çocuklarımıza et alabilmek için bir şeylerden kısacağız. Herkesin iyi bir bayram geçirmelerini dilerim.”

Ekin Özdemir

“Bayramda planımız evde olmak ve piknik yapmaktır. Burada gurbetteyiz ve ailemiz olmadığı için evde olacağız. Daha önceki bayramlarda Türkiye’ye gider ailemizi ziyaret ederdik ancak bu bayram ekonomik sıkıntılar nedeniyle gidemiyoruz. Herkese iyi bir bayram diliyorum.”

Nazım Burgul

“Eski bayramlar gibi olmasa da keyifli bir gündür. Sevdiklerinizle ailelerinizle kucaklaşıyorsunuz. Büyüklerinizi ziyaret ediyorsunuz. Bu bayram umarım ülkede toplumsal uzlaşı sağlanır ve ekonomik anlamda daha refah bir duruma geliriz. Barışın gelmesini diliyorum. Geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayram da tatile çıkacağız. Genel olarak tatillerimizi güneyde geçiriyoruz ve bu bayram tatilinde de güneyde olacağız. Herkese iyi bayramlar diliyorum.”

Meryem Karademur

“Bayramda evde olacağız. Eşim rahmetlendi ve kızımla birlikteyiz. Kızımla bir dolaşmaya çıkacağız. Daha önceki bayramlarda eşim ve çocuğumla yemeğe çıkar, dolaşır ve bayramlarımızı böyle geçirirdik. Ancak bu bayram biraz da ekonomik sıkıntılar nedeniyle genellikle evde olacağız. Herkesin iyi bir bayram geçirmelerini dilerim.”

Ayşe Kaplan

“Bayramın ilk günü büyüklerimiz ile bayramlaşma ve kabir ziyaretlerimizi yapacağız. Daha sonra da Türkiye’den gelecek olan misafirlerimizle gezmeye çıkacağız. Kapalı Maraş, Karpaz, Girne ve Lefke bölgelerine gidip Kıbrıs’ın güzel taraflarını onlara göstereceğiz. Daha önceki bayramlarda da mümkün olduğunca aile ile geçirmeyi tercih ederdik, bu bayram da öyle yapacağız. Herkesin bayramını kutlar nice sağlık dolu bayramlar dilerim.”

Özcan Cenkci

“Bayramda evdeyiz. Hem ödenmedim hem de ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir plan yapmadık ve evde olacağız. Arkadaşlarımız gelecek ve birlikte evde vakit geçireceğiz. Geçmiş bayramlarda pikniğe gider ailemizle güzel vakit geçirirdik ancak hayat artık zorlaştı. Doğdum doğalı hayatımda bir kere yurt dışına gidip tatil yaptım ve imkanım olsa bayramda bir yurt dışı turuna gitmek isterdim. Herkesin bayramı kutlu olsun.”

Ergün Doğan

“Bayram tatili için Türkiye’den buraya bacanağımın yanına geldim. Kıbrıs’a ilk kez geliyorum ve Kıbrıs’ı gezeceğiz. Daha önceki bayramlarımız akraba ziyaretleri ve gezmeler ile geçerdi; bu bayram da Kıbrıs’a geldik. Maddi imkanlardan dolayı bir otel tatili falan planlayamadık. Tüm herkese mutlu huzurlu bayramlar diliyorum.”

Mehmet Bulanık

“Bayram için bir plan yapmadık ve evdeyiz. Bayramda ekonomik şartlar nedeniyle daha stabil geçecek. Evde de ailemle birlikte mangalımızı yakacağız ve bayramı böyle geçireceğiz. Herkese iyi bir bayram diliyor hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Mehmet Ali Çeliktaş

“Bayram için bir plan yapmadık. Bayramı evde geçireceğiz. Daha önceki bayramlarda bütün aile toplanır yemek yerdik ve dışarı çıkar gezerdik ancak bu bayram ekonomik sıkıntılar nedeniyle evde olacağız. Herkese hayırlı bayramlar dilerim.”