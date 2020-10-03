Hamitköy operasyonu

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri, aldığı ihbar üzerine Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesindeki parkta uyuşturucu alışverişi yapan Denis Kıplagat Sawe ve Gürsel Ferhat’ı yakaladı. Gürsel Ferhat’ın satıcı, Denis Kıplagat Sawe’nin ise alıcı olduğu belirtildi.

Suçüstü yakalanan zanlılardan Gürsel Ferhat’ın evinde yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi, 110 gram hintkeneviri, 2 gram kokain 15 gram sentetik cannabionid (Bonzai) bulunarak emare alındı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Gürsel Ferhat’ın Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde bir parkta uyuşturucu sattığı bilgisi aldıklarını ve pusuya yattıklarını söyledi.

Polis, pusu görevi sırasında saat 19.40’ta zanlı Denis Kıplagat Sawe’in geldiğini ve Gürsel Ferhat’tan küçük bir kâğıt aldığını, karşılığında da para verdiğinin görüldüğünü anlattı.



Polis, Denis Kıplagat Sawe’nin yakalanacağını anladığını ve bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi boş araziye attığını belirtti.Zanlıların olay yerinde tutuklandığını kaydeden polis, Gürsel Ferhat’ın ikametgâhında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi, 110 gram hintkeneviri, 2 gram kokain 15 gram sentetik cannabionid bulunarak emare alındığını söyledi.Polis, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.Mahkemede konuşan zanlı Gürsel Ferhat, psikiyatr kontrolünden geçirilmeyi talep etti.Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.