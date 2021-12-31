Hani son bulacaktı

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ın her iki yanında meydana gelen şiddetli yağışlar ciddi sıkıntılar yarattı. Lefkoşa’nın Yenikent bölgesi ve devlet hastanesinin bir bölümü de ‘dere yatağının üzerinde inşaat yapılması’ nedeniyle sular altında kaldı. Yenikent’te Soylu Sokak, Pembe Gül ve Kaan Solmaz sokaklarında suyun yüksekliği 60 santimi aşınca paniğe kapılan vatandaşlar belediye ve polisten yardım istedi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin bir bölümü de su baskınına uğradı. Hastane yönetiminin çağrısı üzerine görevli personel süpürgelerle bina içerisine giren suyu dışarıya atmak için büyük çaba harcadı.

Bu arada Girne’nin bazı bölgelerinde de su birikimlerinin oluştuğu belirtilirken, birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Kabus dolu anlar

Lefkoşa’da dün sabah başlayan, öğleden sonra şiddetini artıran sağanak yağışlar başkentlilere kabus dolu anlar yaşattı.

Özellikle Gönyeli bölgesinde etkili olan yağış nedeniyle bazı evleri su bastı; araçlar yollarda mahsur kaldı.

Yenikent’te Soylu Sokak, Pembe Gül ve Kaan Solmaz sokaklarında suyun yüksekliği 60 santimi aşınca paniğe kapılan vatandaşlar belediye ve polisten yardım istedi.

Ekipler teyakkuz durumuna geçti

İtfaiye ekipleri dün yağışın en etkili olduğu 15.30 ile 18.00 saatleri arasında birçok ihbar aldı; yolda kalanlara, evleri su basanlara yardım etti.

Sivil Savunma ekipleri de şiddetli yağışlar nedeniyle teyakkuz durumuna geçti.

Pompa sistemi devre dışı kaldı, hastaneyi su bastı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi de yağışlarda nasibini aldı.

Hastane çalışanları, sileceklerle suyu tahliye etmeye çalıştı. Sivil Savunma ekiplerinin de tahliye çalışmasına katılması üzerine elbirliğiyle sorun giderildi.

Hastane Başhekimi Adil Özyılkan, pompa sisteminin aşırı yağışlar karşısında etkisiz kaldığını söyledi,bu nedenle bodrum katına su girdiğini söyledi.

Mahsur kaldık

Yağışlar nedeniyle hastane, Yenikent, Ortaköy bölgesinde trafik sıkışıklığı yaşandı; araçlar yollarda mahsur kaldı. Yollar göle dönerken, Ortaköy Lemar Işıkları ile Hastane Çemberi arasındaki yol, Ortaköy Hastane Çemberinden Gönyeli Belediye Bulvarına bağlanan (Etik ve Başkent Hastanesi yolu) yol, Gönyeli Belediye Bulvarı; Mirage Restoran ile Çağaloğlu Petrol Trafik Işıkları arasındaki güzergah, Hastane çemberinden Göçmenköy itikametine giden yol (Lefkoşa Acil Durum Hastanesi önü), Gönyeli Çemberi ile Devlet Hastanesi yönüne giden güzergah bir süre trafik akışına kapatıldı.

Herkes etkilendi

Yağış nedeniyle trafikte mahsur kalan sürücülerin yanı sıra Güney Kıbrıs’tan gelen ziyaretçiler de etkilendi. Rum plakalı araçların da bir süre mahsur kaldığı görüldü. Paket servis yapan restoranlar iş yapamaz duruma gelirken, mesai saati biten birçok kişi de uzun süre evine gidemedi.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Dairesi, dün başlayan yağmurların 2 Ocak Pazar’a kadar süreceğini duyurdu. Daire’nin 30 Aralık-5 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, yarına kadar sağanak yağmur, pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren ise, hava parçalı bulutlu olacak.