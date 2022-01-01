Corona ilk sırada

Dünyanın en eski haber ajansı AFP, 2021 yılının en önemli olaylarını derledi. 2021 yılının merkezine Coronavirüs pandemisini ve iklim krizini koyan AFP’ye göre 2021 yılının en önemli olayları..

Coronavirüs

2020 yılının Mart ayında ortaya çıkan coronavirüs pandemisinin 2021 yılında da en önemli olay olduğunu belirten ajans, Kasım ayı itibarıyla virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 5 milyonu geçtiğini belirtti.

Aşırı iklim olayları

2021 yılında iklim krizinin etkilerinin sürdüğünü belirten ajans, dünyanın neredeyse her yerinin orman yangınları ve sıcak hava dalgaları ile derinden etkilendiğini vurguladı.

ABD kongre baskını

6 Ocak 2021’de, ABD Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Başkan Donald Trump taraftarları, polis barikatını aşıp Kongre binasına girdi.

ABD Kongresi, savaş hali dışında ilk kez böyle bir işgalle karşı karşıya kalırken, olaylar sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Biden’ın başkan olması

ABD'de 3 Kasım 2020’de yapılan seçimleri, Donald Trump’a karşı kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu.

Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin eden Biden, eski başkan John F. Kennedy'den sonra ABD'nin ikinci Katolik başkanı oldu.

Myanmar darbesi

Myanmar'da Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliği hükümeti, ordunun yönetime el koymasıyla devrildi.

Devlet Başkanı Win Myint, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile partinin diğer yöneticileri gözaltına alınırken, bundan birkaç saat sonra ordu yönetime el koyduğunu açıklamış ve ülkede bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Çad Cumhurbaşkanının ölümü

Afrika ülkesi Çad’da Cumhurbaşkanı İdris Deby'nin isyancılarla cephe hattında çıkan çatışmada yaralandıktan sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Afrika'nın en uzun süre iktidarda kalan liderlerinden biri olan 68 yaşındaki Deby, 11 Nisan'da yapılan seçimlerde ilk sonuçlara göre oyların yüzde 80'e yakınını alarak altıncı kez Cumhurbaşkanı seçilmişti.

12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

İsrail'de yapılan seçimler sonrasında koalisyon hükümetinin parlamentoda güvenoyu almasıyla birlikte Benjamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarı sona erdi.

Yamina lideri aşırı sağcı Naftali Bennett yeni başbakan olarak yemin edip göreve başlarken, Netanyahu, "Geri döneceğiz" diyerek rakiplerine meydan okudu.

Haiti devlet başkanı öldü

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse, evine gece saatlerinde giren kimliği belirsiz saldırganlar tarafından vurularak öldürüldü.

Ülkenin geçici Başbakanı Claude Joseph, yaptığı açıklamada saldırıyı "nefret dolu, insanlık dışı ve barbarca" olarak nitelendirdi.

Ülkede suikastın arkasındaki kişilerin bulunması amacıyla iki haftalık olağanüstü hal ilan edildi.

İtalya Euro 2020’yi kazandı

Coronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2020), İtalya kazandı.

53 yıllık aranın ardından kupayı 2’nci kez müzesine götüren İtalya, normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.

Pegasus skandalı

İsrailli NSO Group adlı şirketin geliştirdiği casus yazılım Pegasus aracılığıyla dünyada birçok kişiyi dinlediği iddia edildi.

Uluslararası Af Örgütü ve 15'ten fazla basın kuruluşunun yaptığı bir araştırma da, şirketin geliştirdiği casus yazılım Pegasus'un dünyanın birçok farklı ülkesinde hükümetler tarafından aralarında gazeteci, akademisyen, siyasetçi ve hak savunucusunun da olduğu binlerce kişinin telefonuna yüklenmiş olabileceğini ortaya koydu.

Taliban Afganistan’da yönetimi eline aldı

ABD askerlerinin 20 yılın ardından ülkeden çekilmesiyle Taliban, Afganistan’da yönetimi eline aldı.

Uzay turizmi

16 Eylül’de içerisinde dört uzay turisti bulunan astronotsuz uzay aracı yolculuğa çıktı. Dünya çevresinde üç gün süren gezi, uzay turizminin öncüsü olarak görüldü.

Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın kurucusu olduğu ABD'li uzay şirketi SpaceX'e ait bir Falcon 9 tipi roket, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 20.00'de uzay yolculuğuna başladı.

ABD'li milyarder Jared Isaacman ve beraberindeki üç kişinin yer aldığı "Inspiration4" adlı gezi, 18 Eylül günü uzay yolculuğunu tamamlayarak gezegene döndü.

Almanya seçimleri

Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel dönemini bitiren seçim gerçekleşti.

Resmi ön sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25,7 ile birinci, muhafazakar Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) yüzde 24,1 ile ikinci sırada yer alırken, üçüncü sıradaki Yeşiller Partisi yüzde 14,8 ve dördüncü sıradaki Hür Demokrat Parti(FDP) yüzde 11,5 oy aldı.

Sudan darbesi

Sudan’da 25 Ekim sabahı ordu, hükümete askeri müdahale gerçekleştirdi.

Başbakan Abdullah Hamduk’un gözaltına alınmasıyla başlayan süreç 27 gün sürerken, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, sivil teknokrat hükümeti kurulması ve seçimlerin 2023'te yapılması kararını aldıklarını söyledi.

OP26 iklim zirvesi

1-12 Kasım tarihleri arasında İskoçya’nın Glasgow şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) düzenlendi.

COP26 görüşmelerinde, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 120’den fazla ülke sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı bir kırsal dönüşümün teşviki çerçevesinde, ormansızlaşmayı durdurmak için birlikte çalışmayı taahhüt etti.