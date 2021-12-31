Yazık oldu

Lefkoşa- Girne anayolu üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde projektör montesi yaparken elektrik akımına kapılan 28 yaşındaki Bangladeş uyruklu Meles Haileu yaşamını yitirdi. Olayda ihmali görülen bir kişi ise tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde projektör montesi yapan Meles Haileu, elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandı.

Meles Haileu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında olayda ihmali görülen G.H.’nin (E-40) tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.